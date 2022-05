रुड़की: पिरान कलियर के बाद अब मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री (Illegal cracker factory in Mangalore) का पता लगा है. ये अवैध पटाखा फैक्ट्री पोल्ट्री फार्म के अंदर संचालित की जा रही थी. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार (Two arrested from illegal firecracker factory in Mangalore) किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं. इसके साथ ही करीब दर्जनभर अन्य लोगों के नाम पुलिस पूछताछ में सामने आए हैं, जो इस गोरखधंधे में अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थे.

बता दें कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर ढाढेकी गांव मे नाथूखेड़ी रोड पर रियासत के पोल्ट्री फार्म में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलने की सूचना मंगलौर कोतवाली पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी. मौके से मईनुद्दीन पुत्र मकसूद निवासी तिरपनी थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत व रियासत पुत्र नाजिम निवासी भन्हेडा टांडा कोतवाली मंगलौर हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया. नदीम पुत्र शमसाद निवासी तिरपनी थाना सिंगउनी अहीर जिला बागपत, भूरा पुत्र शमसाद तिरपनी थाना सिंगाउली जनपद बागपत मौके से भाग निकले. साथ ही मौके से भारी मात्रा में तैयार पटाखे व बारूद आदि सामान भी बरामद किया.

पूछताछ में मईनुद्दीन ने बताया कि वह बागपत का रहने वाला है. वह पहले दिल्ली में कढ़ाई बुनाई का काम करता था. नईमुद्दीन ने बताया उसके ही गांव के कुछ लोग गांव मे पटाखे बनाने का काम जानते थे. उनके साथ उसने भी 10-15 दिन अपने गांव मे पटाखे बनाने का काम किया, लेकिन उनका गांव NCR मे आने के कारण प्रशासन ने काम बंद करा दिया. उसने बताया कच्चा माल पंजाब, बड़ौत, सहारनपुर से आता था, जिसका माल बनकर जाता था, वही कच्चा माल भिजवाता है.

पुलिस पूछताछ में सामने आए ये नाम