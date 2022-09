रुड़की: आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने रुड़की शहर के नागरिकों के लिए एक नागरिक सेवा एप रुड़की सेवा लांच (IIT Roorkee students launch Roorkee Seva App) किया. इस मौके पर आईआईटी के निदेशक एके चतुर्वेदी, रुड़की मेयर गौरव गोयल व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. यह एप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. इस एप में तीस से अधिक सेवाओं को चुना जा सकता है. आईआईटी रुड़की के छात्रों की इस पहल से शहर वासियों काफी लाभ (Roorkee people will get relief from App) मिलेगा. इस मौके पर आईआईटी के निदेशक एके चतुर्वेदी, रूड़की मेयर गौरव गोयल व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

बता दें आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अस्टिटेंट प्रोफेसर सौरभ विजय और उनकी टीम ने शुक्रवार को एप को लांच किया. प्रो. सौरभ विजय की अगुवाई में टीम ने रुड़की सेवा ऐप का विकास किया. इस प्लेटफार्म के जरिए रुड़की शहर वासियों को ऑनलाइन एप के जरिए सेवा उपलब्ध कराना है. इस एप को प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

IIT रुड़की के छात्रों ने लॉन्च किया रुड़की सेवा एप

इस एप को वेब ब्राउजर से भी एक्सेस किया जा सकता है. इस एप के जरिए तीस से अधिक सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है. इसमें डॉक्टर से परामर्श के लिए समय लेने से लेकर कैब सेवा तक की सुविधा है. यह वन स्टॉप प्लेटफार्म है, जिसके जरिए यूजर एक जगह से प्रोफेशनल सहित प्रशिक्षित और सत्यापित सेवादाताओं से संपर्क कर सकता है.

इस मौके पर आईआईटी निदेशक प्रो. अजीत के चतुर्वेदी ने प्रो. सौरभ विजय और उनकी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा अपनी 175 वीं सालगिरह पर आईआईटी, रुड़की शहर के लिए कुछ करना चाहता था जो जन उपयोगी हो, उम्मीद जताई कि रुड़की सेवा ऐप स्थानीय निवासियों को पसंद आएगी. प्रो. अरुण कुमार ने कहा शहर वासियों के सुझाव पर इस ऐप प्लेटफार्म को तैयार किया गया है. खासकर चिकित्सा और सार्वजनिक सेवा देने के लिए यह एप बनाया गया है.