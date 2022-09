रुड़की: मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गुड़ मंडी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड को टक्कर (High speed truck hit the home guard) मार दी. हादसे में होमगार्ड की मौत (Home guard dies in road accident in Roorkee ) हो गई है. जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं, घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार (truck driver absconded from the spot) हो गया, जिसकी पुलिस तलाश जारी है.

जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा थाना क्षेत्र के शेरपुर खेल मऊ गांव निवासी सोमपाल होमगार्ड रुड़की में ट्रैफिक में नौकरी करता है. सोमपाल की ट्रैफिक में ड्यूटी चल रही थी. सोमपाल बुधवार देर रात को रुड़की रोडवेज बस अड्डे से ड्यूटी कर मोटरसाइकिल से अपने साथी संदीप के साथ घर वापस लौट रहा था. जब वह मंगलौर मंडी के पास पहुंचा तो पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी.

इस घटना में सोमपाल और उसका दोस्त घायल हो गया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सोमपाल की मौत (Home guard dies in road accident) हो गई. जिसके बाद पुलिस ने होमगार्ड के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा. पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रक चालक अपना ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है.