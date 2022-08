हरिद्वार: बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने हरिद्वार में पदयात्रा निकाली (Congress took out a padyatra in Haridwar). पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Former CM Harish Rawat) और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Leader of Opposition Yashpal Arya) के साथ-साथ कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत और रवि बहादुर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे. कांग्रेस की पदयात्रा सिंह चौक से शुरू होकर रानीपुर मोड, ऋषिकुल, देवपुरा चौक होती हुई सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर समाप्त हुई.

पदयात्रा के दौरान हरीश रावत और यशपाल आर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर धामी सरकार को घेरा. उन्होंने सरकार से सिडकुल स्थित कंपनियों में प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार देने की मांग की. साथ ही यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले (UKSSSC paper leak case) में लिप्त प्रभावशाली व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की. हरीश रावत ने कहा यह पदयात्रा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और बेरोजगारों के प्रति सरकार की निरंतर उपेक्षा के चलते निकाली जा रही है.

उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में सिडकुल की फैक्ट्रियों में प्रदेश के युवाओं को 70% रोजगार देने का शासनादेश जारी हुआ था, जो आज कई कंपनियों में नहीं मिल रहा है. सरकार ऐसा नियम बनाए की युवाओं को सिडकुल फैक्ट्रियों में 70% तक रोजगार मिल सके. जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उन्हें दोबारा शुरू किया जाना चाहिए. साथ ही भेल जैसे महारत्न कंपनियों में भर्तियां दोबारा शुरू की जानी चाहिए. यहां जो संविदा कर्मचारी को निकाला गया है, उन्हें दोबारा भर्ती किया जाना चाहिए. राज्य सरकार में रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द शुरू की जानी चाहिए.

हरीश रावत ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले पर कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है. जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी पकड़े गए हैं. इस घोटाले की कड़ाई से जांच की जानी चाहिए, लेकिन जिन युवाओं ने परीक्षा दी है, उनके हितों की भी सरकार को रक्षा करनी होगी. वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस भर्ती घोटाले की जांच करवाएं.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. आज युवा खाली बैठे हैं. उनके पास काम नहीं है. सिडकुल में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही एजेंडे में शामिल था, लेकिन भाजपा सरकार इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा घोटाला है. उन्होंने इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने की मांग की. क्योंकि एसआईटी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है.