रुड़की: उत्तरप्रदेश एटीएस टीम ने हरिद्वार के एक संदिग्ध युवक हारिस को गिरफ्तार (Haridwar youth arrested by UP ATS) किया गया है. हारिस हरिद्वार जनपद के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बलेलपुर गांव (Haris of Ballelpur arrested by UP ATS) का रहने वाला है. हारिस को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हारिस को पहले लखनऊ एसटीएफ की ओर से नोटिस जारी हुआ था, नोटिस के मुताबिक युवक को सहारनपुर ले जाया गया. जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है.

बता दें हरिद्वार जनपद में झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बबेलपुर गांव का रहने वाला मोहम्मद हारिस देवबंद दारूल उलूम में रहकर पढ़ाई कर रहा है. यूपी एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में हारिस को गिरफ्तार किया है. वहीं, जब मामले में हारिस के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास 16 अक्टूबर को एक नोटिस आया. जिसमें लिखा था कि मोहम्मद हारिस के बयान लेने हैं. जिस पर परिजन हारिस को अपने साथ सहारनपुर ले गए. जहां पर एक एडवोकेट के माध्यम से हारिस को पेश किया गया. जिसके बाद हारिस को वहीं पर रख लिया गया.

परिजनों ने बताया 31 अक्टूबर को उनके पास फोन आया कि हारिस को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. परिजनों ने ऐसी किसी भी गतिविधियों में हारिस के पाए जाने से साफ तौर पर इvकार किया है. उन्होंने कहा उनके बच्चे को फंसाया जा रहा है. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग की है. उन्होंने कहा उन्हें निष्पक्ष जांच का पूर्ण विश्वास है. बताते चलें कि एटीएस की टीम इससे पहले भी हरिद्वार जनपद से संदिग्ध युवकों को पकड़ चुकी है.