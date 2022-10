हरिद्वारः ओम राउत की निर्देशित फिल्म 'आदिपुरुष' का हाल ही में टीजर जारी हुआ है. फिल्म में साउथ एक्टर प्रभास (South Actor Prabhas) भगवान राम के किरदार में देखे जा रहे हैं. जबकि, कृति सेनन सीता के रोल में हैं. वहीं, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को फिल्म में रावण का अहम किरदार दिया गया है, लेकिन रावण के किरदार को लेकर अखाड़ा परिषद भड़क उठा है. अखाड़ा परिषद ने इसे हिंदू विरोधी कृत्य बताया है. साथ ही अभिनेता सैफ अली खान को आड़े हाथों लिया है.

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (Akhil Bharatiya Akhara Parishad) के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी (Akhara Parishad President Ravindra Puri) ने विवादित फिल्में बनाकर ज्यादा व्यूवरशिप की चाहत रखने वाले निर्माताओं को भी आड़े हाथों लिया है. उन्होंने साफतौर पर कहा कि सभी संत फिल्म के शूटिंग स्थल भोपाल जाएंगे और जूता फेंककर विरोध जताएंगे. जिसकी घोषणा खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने की है.

'आदिपुरुष' फिल्म के विरोध में संत समाज.

वहीं, जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय सभापति प्रेम गिरि महाराज ने कहा कि जब पृथ्वी पर पाप होते हैं, तभी जाकर भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन इन फिल्मों के माध्यम से लगातार हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है. साथ ही अपने पापों को बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य करने वालों को पतन और नाश होगा. उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी ऐसी फिल्में हिंदू धर्म का अपमान कर चुकी हैं. ऐसे में सैफ अली खान (Saints Angry Over Saif Ali Khan) का हर जगह विरोध किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः 'आदिपुरुष' में रावण के रोल पर ट्रोल हुए सैफ अली खान, यूजर्स बोले- ये तो खिलजी है

आदिपुरुष का टीजर देख क्यों भड़के लोगः 'आदिपुरुष' फिल्म के टीजर (Adipurush Film Teaser) में प्रभास और कृति सेनन की जोड़ी देख फैंस बेहद खुश हैं, लेकिन सैफ अली खान को रावण के किरदार में देख यूजर्स भड़क उठे हैं. सैफ अली खान और उनके पुष्पक विमान तक सभी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. कुछ यूजर्स सैफ को रावण के किरदार (Saif Ali Khan Raavan Role) में मुगल शासक बता रहे हैं.

सैफ अली खान (Bollywood actor Saif Ali Khan) को देख ट्रोल्स कह रहे हैं कि एक्टर रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग (Saif Ali Khan Troll Over His Look) रहे हैं. वहीं, कुछ यूजर्स रावण के रोल में सैफ के लुक से भी हैरान और परेशान हैं. लुक की बात करें तो सैफ अली खान स्पाइक हेयरस्टाइल, लंबी दाढ़ी और आंखों में काजल लगाए नजर आ रहे हैं.

कैसा था आदिपुरुष का फर्स्ट लुक पोस्टरः फिल्म आदिपुरुष के फर्स्ट लुक पोस्टर की बात करें तो इसमें साउथ एक्टर प्रभास भगवान 'राम' के किरदार में हैं और आसमान की और तीर-कमान लिए निशाना लगा रहे हैं. प्रभास के लंबे और कर्लिंग बाल और मूछों से उनके लुक को कंप्लीट किया गया है. ओम राउत निर्देशित इस फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सेनन और सनी सिंह मुख्य किरदार में होंगे. फैंस को इस फिल्म का लंबे अरसे से इंतजार है. फिल्म 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.