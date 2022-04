हरिद्वार: अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग (Plotting of illegal colonies) पर लगातार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (Haridwar Roorkee Development Authority) का शिकंजा कसता जा रहा है. प्राधिकरण की विशेष टीम ने सुमन नगर रानीपुर क्षेत्र की 5 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया. इस दौरान प्लॉटिंग की गई सभी कॉलोनियों में बनी सड़कें और खंभों को ध्वस्त कर दिया गया. साथ ही इन अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस (Notice to those plotting illegal colony) जारी किया गया है.

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) से बिना स्वीकृति अवैध रूप से कॉलोनियों की प्लॉटिंग की जा रही है. जिसमें हो रहे निर्माणों को लेकर अधिकारी सख्त हो गए हैं. पूर्व में भी अलग-अलग क्षेत्रों की कई दर्जन कॉलोनियों को जहां ध्वस्त किया जा चुका है. वहीं अवैध रूप से बनाए गए मकानों और दुकानों को भी प्राधिकरण की टीम सील कर चुकी है.

हरिद्वार के अवैध कॉलोनियों में चला बुलडोजर

शुक्रवार को भी रानीपुर क्षेत्र के सुमन नगर इलाके में प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर पहुंची. यहां पर अवैध रूप से काटी गई 5 कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. कॉलोनी में बनाई गई सड़कों और दीवारों पर बुलडोजर चलाया गया. साथ ही यहां पर लगाए गए बिजली के खंभे भी तोड़ दिए गए.

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सचिव उत्तम सिंह चौहान ने कहा कि अब प्राधिकरण सभी अवैध मकान और दुकानों के साथ कॉलोनियों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहा है. किसी को भी अवैध रूप से निर्माण करने या कॉलोनी प्लॉटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.