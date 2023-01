हरिद्वारः उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने करीब 33 लाख कीमत के 201 मोबाइल फोन खोज निकाले हैं. जिसे फोन के मालिक और उनके परिजनों को सौंप दिया है. नए साल पर मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई. बीते 4 महीने में ही साइबर क्राइम सेल करीब 64 लाख रुपए के कई मोबाइल लोगों को लौटा चुका है. वही, खोए फोन मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया.

हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि रोजाना खोए हुए मोबाइल फोन की शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है. एसओजी और साइबर क्राइम सेल (Cyber crime cell) की टीमें गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढने में लगाई गई थी. कड़ी मशक्कत के बाद विभिन्न राज्यों में पहुंच चुके कई मोबाइल फोन को खोजने में सफलता हासिल की है. उन्होंने बताया कि सीओ ऑपरेशन निहारिका सेमवाल (CO Operation Niharika Semwal), सीआईयू एवंं साइबर क्राइम सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह बिष्ट (Cyber crime cell in charge Narendra Singh Bisht) के नेतृत्व में टीम ने 33 लाख रुपए कीमत के 201 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं.

हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह (Haridwar SSP Ajay Singh) ने बताया कि साल 2022 के सिर्फ चार महीने में अब तक 63.54 लाख रुपए के गुम हुए मोबाइल फोन खोजने में सफलता (Haridwar Police Recovered Lost mobile) पाई है. सभी मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए (Haridwar Police return mobile to owners) गए हैं. फोन मालिकों ने एसएसपी अजय सिंह को बताया कि मोबाइल फोन मिलने की वो बिल्कुल आस छोड़ चुके थे. मोबाइल वापस मिलने से पुलिस विभाग पर कई गुना विश्वास बढ़ गया है. उन्होंने पुलिस का आभार (People Appreciate to Police Work After Find mobile) जताया.

