हरिद्वार: एसएसपी ने मादक पदार्थों और ड्रग्स के खिलाफ अभियान (campaign against drugs) में और तेजी ला दी है. ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान (Drugs Free Devbhoomi Campaign) के तहत पुलिस ने स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया (Police arrested smack smugglers) है. ज्वालापुर, कनखल और श्यामपुर क्षेत्र से पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से 28.96 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. वहीं, पथरी थाना पुलिस ने भी कच्ची शराब की बड़ी खेप पकड़ी है.

हरिद्वार पुलिस (Haridwar Police) ने स्मैक और शराब तस्करी (Smack and liquor smuggling) मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह (Haridwar SP City Swatantra Kumar Singh) ने कहा सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के धंधेबाजों की धरपकड़ के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने गैंडीखाता-लालढांग तिराहे के पास 16 ग्राम स्मैक और 4800 रुपए की नकदी के साथ खूब सिंह उर्फ कालू, निवासी निकट बंसल टाकिज, धामपुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया. एसओ श्यामपुर विनोद थपलियाल की पूछताछ में आरोपी ने कहा वह धामपुर से स्मैक खरीदकर गैंडीखाता के युवकों को बेचने आया था.

ये भी पढ़ें: बागेश्वर में 1.91 किलोग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जगजीतपुर चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गाडोवाली तिराहे से सुमित, निवासी मोहल्ला मजरी जमालपुर कलां को 6.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया. ज्वालापुर कोतवाली की रेल चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक ने लोधामंडी में छापा मारकर पंकज को 6 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा. वह अपने घर में ही स्मैक बेच रहा था. आरोपित खुद भी स्मैक पीने का आदी है.

वही पथरी थाना क्षेत्र में अभी भी कच्ची शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुचरण को गिरफ्तार किया, जिसके पास से अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा चारों धंधेबाजों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है. जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया.