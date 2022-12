रुड़की पुलिस ने लड़ाई के मामले में चार युवतियों को गिरफ्तार किया.

रुड़की: सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में होटल सेंटर प्वॉइंट के पास युवतियों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट (Girls fight in Roorkee) मामले में कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बीच सड़क पर मारपीट करने वाली चार युवतियों को गिरफ्तार (4 arrested for assaulting girls in Roorkee) कर लिया है. इन युवतियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है.

बता दें गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक युवती डांसर है. कुछ दिन पहले फेसबुक पर उसने स्टेटस डाला था. स्टेटस पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा मोहल्ला निवासी एक युवती ने कुछ टिप्पणी कर दी थी. इसे लेकर इनके बीच विवाद हो गया. 23 दिसंबर को पठानपुरा निवासी युवती रामपुर गांव की तरफ किसी काम से आई. इसी दौरान रामपुर गांव निवासी युवती ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी. पिटाई के बाद उसने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

इसे लेकर पठानपुरा मोहल्ला निवासी युवती और उसकी बहन आक्रोशित थे. इस घटना से अगले दिन यानी 24 दिसंबर की रात को रामपुर गांव निवासी युवती सिविल लाइन में किसी काम से आई थी. सिविल लाइन में होटल सेंटर प्वॉइंट के पास पठानपुरा की दोनों बहनों ने अपनी मेहवड़ गांव निवासी साथी के साथ मिलकर रामपुर गांव की युवती को घेर लिया. इन्होंने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

इसी बीच किसी ने सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video of girls fighting in Roorkee) कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने इसकी जांच के निर्देश दिए थे.

जांच में पता चला कि यह वीडियो सेंटर प्वॉइंट होटल के पास का ही है. जिसके बाद उन्होंने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को युवतियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए. सिविल लाइन कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप तोमर ने इन युवतियों को चिन्हित कर इन्हें रविवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया.