रुड़की: गंगनहर में नहाते समय पांच युवकों के डूबने (Five youths drowned in Gangnahar) की खबर है. जल पुलिस के गोताखोरों ने तीन युवकों को सकुशल बचा लिया. गंगनहर में डूबने से एक युवक की मौत (young man died due to drowning in Ganganagar) हो गई है, जबकि एक युवक लापता बताया जा रहा है. जिसकी लगातार तलाश जारी है.

बता दें सोमवार को पांच दोस्त बाइक पर सवार होकर रुड़की गंगनहर में नहाने के लिए सोलानी पार्क (youth drowned in solani park gangnahar) आए थे. दोपहर के समय सभी युवक गंगनहर में नहा रहे थे. इसी दौरान अचानक सभी पांच युवक गंगनहर में डूबने लगे. युवकों को डूबता देख आस-पास मौजूद लोगों ने शोर मचाया. कुछ ही दूरी पर स्थित जल पुलिस के गोताखोर शोर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे. जल पुलिस के गोताखोरों ने युवकों को बचाने के लिए गंगनहर में छलांग लगाई. जल पुलिस के गोताखोरों ने चार युवकों को बाहर निकाल लिया. जिसमें रूपेश निवासी छपुर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अजय, राहुल, बादल को अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया. अभी सागर का पता नहीं चल पाया है. जल पुलिस के गोताखोर सागर की तलाश कर रहे हैं.

मामले में सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सोलानी पार्क पर पांच युवक गंगनहर में डूब गए हैं. जल पुलिस ने तीन युवकों को बचा लिया है. घटना में एक युवक की मौत हो गई है. साथ ही एक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है.