हरिद्वार: प्रसिद्ध भजन गायिका साध्वी शक्ति पुरी (Famous Bhajan Singer Sadhvi Shakti Puri) को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर (Shakti Puri Mahamandaleshwar of Niranjani Akhara) बनाया गया है. पंचायती निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरि महाराज (Mahamandaleshwar Swami Kailashananda Giri Maharaj) ने साध्वी का विधि विधान के साथ पट्टाभिषेक (Pattabhishek of Shakti Puri in Haridwar) कराया. साथ ही अन्य अखाड़ों से आए संतों ने भी पट्टाभिषेक कर साध्वी शक्ति पुरी को चादर ओढ़ाई. नवनियुक्त महामंडलेश्वर साध्वी से अपेक्षा की गई कि वो सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार कर धर्म के उत्थान के लिए कार्य करेंगी.

बता दें कि, साध्वी शक्ति पुरी अखाड़े के सचिव, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की शिष्या हैं. साध्वी प्रसिद्ध भजन गायिका हैं, जिन्होंने 'काला काला कवे गुजरी' भजन भी गाया है. उनके देशभर में अनेक स्थान पर आश्रम भी हैं. हरिद्वार में आयोजित महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज से जुड़े लोग शामिल हुए.

पढे़ं- शंकराचार्य विवाद में सामने आए स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दिया समर्थन

इस दौरान इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरि (Mahamandaleshwar Swami Kailashananda Giri Maharaj) ने कहा जिस तरह साध्वी शक्ति पुरी अपनी भजन वा कथाओं से धर्म का प्रचार-प्रसार करती हैं. ऐसे ही साधु संतों की अखाड़े को तलाश रहती है. हम चाहते हैं कि हमारे अखाड़े में धर्म से जुड़े और धर्म के लिए कार्य करने वाले साधु संत जुड़ें. इसी कड़ी में आज हमने साध्वी शक्ति पुरी को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है. उम्मीद करता हूं कि वह हिंदू धर्म को और बुलंदियों और नई दिशा दिखाएंगी. साथ ही अखाड़े की परंपराओं का भी निर्वहन भी करेंगी.

पढे़ं- उत्तराखंड के दो युवकों समेत 16 भारतीय अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में, सीएम धामी से मदद की गुहार

वहीं, निरंजनी अखाड़े के सचिव व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जिस तरह से साध्वी अपने भजनों से लोगों को मोहित कर लेती हैं और अपनी कथाओं से धर्म का प्रचार-प्रसार करती हैं, उसी को देखते हुए देखते हुए निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाने का निर्णय लिया है. उम्मीद करता हूं कि अखाड़ों से जुड़ी परंपराएं और हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार में साध्वी एक अहम भूमिका आने वाले समय में निभाएंगी.