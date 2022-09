हरिद्वारः सिडकुल स्थित एक निजी होटल में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (SIDCUL Manufacturing Association) के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से आए कई उद्योगपति शामिल हुए. कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया.

उद्योगपतियों ने सिडकुल में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक रूट, पार्किंग और महिला सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं डीजीपी अशोक कुमार के सामने रखीं. पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार (DGP Ashok Kumar) ने कहा कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उत्तराखंड में कानून व्यवस्था (Law and Order in Uttarakhand) बेहतर है. उद्योगपतियों की मांग पर इसे और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा. जो भी समस्याएं उद्योगपतियों ने बताई हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा.

सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का संवाद कार्यक्रम.

हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (SIDCUL Manufacturing Association) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उद्योगपति राज अरोड़ा (Industrialist Raj Arora) ने कहा कि सिडकुल एक औद्योगिक क्षेत्र है. ऐसे में सिडकुल में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने (Policemen Increased Demand in SIDCUL) की अति आवश्यकता है. इसी के साथ ही हरिद्वार में कानून व्यवस्था, ट्रैफिक रूट (Traffic Route And Parking in SIDCUL), पार्किंग और महिला सुरक्षा (Women Safety in SIDCUL) से संबंधित कई समस्याएं हैं. जिनमें सुधार अति आवश्यक है. इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया.

