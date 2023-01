हरिद्वार: धर्मनगरी में ठगी के मामले (cheating cases in haridwar) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. साइबर ठग नये-नये तरीके से लोगों से धोखाधड़ी (cyber thugs in haridwar) करने में लगे हैं. यहां साइबर ठगों ने युवती को ई-श्रम कार्ड (fraud in the name of labor card) के नाम पर अपना शिकार बना लिया. ठगों ने खाते में कार्ड की रकम आने की बात कहते हुए खाते से 80 हजार रुपये की रकम साफ कर दी.

सिडकुल थाना पुलिस (Sidkul Thana Police) से मिली जानकारी के अनुसार सरोज निवासी रावली महदूद थाना सिडकुल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि मार्च में उसकी शादी है. जिसके लिए करीब 80 हजार रुपये की रकम जोड़कर बैंक खाते में जमा की थीं. पिता बीमारी से ग्रस्त हैं. उसका कोई भाई नहीं है. बीते छह दिसंबर को मोबाइल फोन पर उसे कॉल आई.

कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा बैंक खाते में ई-श्रम कार्ड के पैसे आए हैं. जिसके बाद पेटीएम पर उसका बताया ओटीपी डाल दिया. इसी बीच बैंक खाते से 80 हजार रुपये की रकम निकलने का मैसेज आया. जिसे देख युवती के होश उड़ गए. आरोप है कि फोन करने वाला ठग बार-बार फोन कर कहता रहा कि जैसे पैसे कटे हैं, वैसे ही वापस आएंगे. सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

वहीं, सिडकुल में बंद पड़ी एक कंपनी में घुसकर चोरी करते हुए आरोपी को सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, केपीएच कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिछले काफी समय से बंद पड़ी है. इंडियन सिक्योरिटी सर्विस के एरिया मैनेजर देवेंद्र ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कंपनी में तैनात सुरक्षाकर्मी को कंपनी के अंदर से कुछ आहट सुनाई दी.

उसने अंदर जाकर देखा तो एक युवक एक प्लास्टिक के कट्टे में विद्युत मोटर, तांबे और लोहे के पाइप आदि के साथ भागने का प्रयास कर रहा था. सुरक्षाकर्मी ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा. तत्काल सिडकुल थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी. थाना प्रभारी प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया आरोपी शाहरुख निवासी रोशनाबाद मस्जिद के पीछे थाना सिडकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.