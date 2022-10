हरिद्वार: औद्योगिक नगरी भेल (industrial city BHEL) में पेड़ की झंगाई कर रहे एक संविदा कर्मी से गाली गलौज और मारपीट (Abuse and assault on contract worker) करना भेल के आला अधिकारी को महंगा पड़ गया. संविदा कर्मी ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोतवाली रानीपुर में शिकायत (Complaint against bhel officer in Kotwali Ranipur) दी है. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार वहीद अहमद भेल संपदा विभाग (BHEL Estate Department) में संविदा पर तैनात है. पुलिस को दी शिकायत में वहीद ने बताया कि वह भेल सेक्टर 3 में एक पेड़ की झंगाई कर रहा था. क्योंकि पेड़ को झांगने के आदेश संपदा विभाग की ओर से जारी हुए थे. इसी दौरान कार्यस्थल के पास रहने वाले भेल प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान विभाग के अपर महाप्रबंधक संजय भट्टाचार्य ने उससे पेड़ को नहीं काटने की बात कही.

जब संविदा कर्मी ने संजय भट्टाचार्य को समझाया की, वह पेड़ को काटा नहीं रहा, बल्कि सिर्फ पेड़ को झांगा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भेल अधिकारी ने उसके साथ अभद्रता की और एवं गाली गलोच पर उतारू हो गया. वहीं, वहीद ने जब इसका विरोध किया तो अधिकारी ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर ली है. रानीपुर कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह तनवार ने कहा मामले की जांच की जा रही है.

वहीं, अब साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि वह अब पुलिस को चुनौती देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. अब साइबर ठगों के निशाने पर पुलिस वाले भी हैं. ताजा मामला हरिद्वार का है. जहां साइबर ठग ने एसपी हिमांशु वर्मा के नाम से फर्जी अकाउंट (Fake account in the name of SP Himanshu Verma) बनाकर लोगों से ठगी को अंजाम दिया है. मामले में पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हरिद्वार एसपी क्राइम और यातायात हिमांशु वर्मा के ट्विटर अकाउंट पर सौरभ पाल ने टैग कर ये जानकारी दी. जिसमें सौरभ ने बताया कि किसी ने ट्विटर पर एसपी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया है. जिसमें हिमांशु वर्मा की फोटो लगाकर एसएचओ लिखा है. हिमांशु वर्मा का नाम प्रयोग कर साइबर ठग ने उसके साथ ठगी की. मामले में पीड़ित सौरभ ने सुबूत की तौर पर फर्जी आईडी और फोटोग्राफ का स्क्रीनशॉट एसपी को भेजा है.

इस स्क्रीन शॉट में मोबाइल नंबर 09410023494 लिखा है. वहीं, एसपी की ओर से इस मामले में रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है. एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.