लक्सर: कोतवाली लक्सर (kotwali laksar) क्षेत्र स्थित हरे कृष्ण मंदिर वाली गली में एक स्क्रैप कारोबारी के चौकीदार की हत्या (chokidari murder in laksar) से सनसनी फैल गई. चौकीदार का नाम मुकेश है, जो मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है. मुकेश कई सालों से लक्सर में स्क्रैप कारोबारी की दुकान में रह रहा था. सोमवार को दुकान में ही उसका शव बरामद हुआ. आशंका जताई जा रही है चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात चोरों ने ही चौकीदार की हत्या (murder of watchman in laksar) की होगी.

दरअसल, आज सुबह दस बजे दुकान मालिक विनोद ने अपनी दुकान का शटर उठाया तो चौकीदार का शव देखकर उसके होश उड़ गए. सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह (Haridwar SP Dehat Swapna Kishore Singh) ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि दुकान में अलमारी के दरवाजे खुले हुए हैं और सामान भी अस्त-व्यस्त पड़ा है.

आशंका है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान चौकीदार की हत्या की गई होगी. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.