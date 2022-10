लक्सर: कोतवाली क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage of police encounter) सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथ ही एक बदमाश की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल फोटो में दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से बदमाश की फोटो निकाली गई है. एसपी देहात परमेंद्र डोभाल (SP Dehat Parmendra Doval) ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है.

बता दें कि बीते दिन लक्सर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायर झोंक (miscreants opened fire on policemen in laksar) दिया था. जिससे दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल (Policeman seriously injured in firing) हो गए थे. दोनों को हायर सेंटर रेफर (Injured policemen were referred to Higher Center) किया गया है. पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है. एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि एक सप्ताह पहले लक्सर के एक व्यापारी के यहां बदमाश घुस आए थे. व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके उनके घर के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. रविवार शाम को बदमाश फिर से व्यापारी के घर की रेकी करने आए थे. लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को भांप लिया.

पुलिसकर्मियों द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन बदमाशों की संख्या ज्यादा थी. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. फिलहाल गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी को हायर सेंटर रेफर किया गया है जहां उनका इलाज जारी है. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि फरार हुए बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.