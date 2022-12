लक्सरः हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने मखियाली खुर्द गांव में चुनावी रंजिश (Fighting between two parties in Makhiyali Khurd) के चलते हुई मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा (Case filed against 9 people on court order) दर्ज किया है. मखियाली खुर्द गांव निवासी महिला ने न्यायालय को पत्र देकर बताया कि बीती 7 अक्टूबर की रात वो अपने परिजनों के साथ पंचायत चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही थीं. तभी उनके घर के बाहर अफजाल, सद्दाम और मजीद समेत 9 लोग डीजे बजाकर फायरिंग और देश विरोधी नारे लगाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने उनसे मारपीट करनी शुरू कर दी.

जैसे तैसे अन्य ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया. इस हमले में उनके परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका उन्होंने जिला अस्पताल में इलाज कराया. इस घटना पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की. लेकिन कहीं कोई सुनवाई न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.

वहीं, अब कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने मखियाली गांव के अफजाल, सद्दाम, माजिद, साकिब, शकील, अब्दुल्ला, शाहरुख, शेरू और रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.