हरिद्वार: कनखल में दूध कारोबारी पर हमला (Milk trader attacked in Kankhal) करने के मामले में पुलिस ने एक महिला और छह अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case against a woman and six unknown youths) किया है. युवकों की पहचान कर ली गई है. हमलावर पथरी थाना क्षेत्र के जट बहादरपुर के रहने वाले हैं. पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

बता दें कि 2 दिन पहले दूध डेयरी बंद कर घर जा रहे कारोबारी से लूट का प्रयास कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र से सामने आया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जगजीतपुर निवासी मनोज सिंह ने शिकायत देकर बताया कि शिवपुरी में उसकी दूध की डेयरी है. जिसमें पशुओं की देखरेख के लिए एक कर्मचारी अपनी पत्नी, बेटी के साथ रहता है. उसकी बेटी की पिछले कुछ दिनों से एक युवक से बातचीत चल रही थी. युवक रोजाना उससे मिलने आता था.

एक महिला समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

इस बारे में उनके बेटे हिमांशु ने कर्मचारी को इस बारें में बताया. जिस पर उसने अपनी बेटी को डांटा. इस बात से रंजिश रख उसकी पत्नी और बेटी ने छह युवकों को बुलाकर पिटाई का प्लान बनाया. युवकों ने पहले रात को डेयरी से निकलते ही उस पर हमला कर दिया. डेयरी संचालक का आरोप था कि हथियारबंद बदमाशों ने उसे लूटने का भी प्रयास किया. भागते हुए बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी. कनखल पुलिस ने कर्मी की पत्नी और छह अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जगजीतपुर चौकी प्रभारी खेमेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि युवकों की पहचान कर ली गई है. जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.