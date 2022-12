हरिद्वार: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले (Fraud of lakhs in the name of getting job) आए दिन सामने आ रहे हैं. एक बार फिर ठगों ने एक युवक को कनाडा में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये का चूना लगा दिया. शिकायत के आधार पर सिडकुल पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Sidkul police filed a case against six people) किया है. एक और मामले में कनखल पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी आरोपी को एसटीएफ की मदद से सहारनपुर से गिरफ्तार (10 thousand prize crook arrested from Saharanpur) किया है.

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी: सिडकुल थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अशोक पांडेय निवासी मोहल्ला ब्रह्मपुरी रावली महदूद ने पुलिस को शिकायत दी. जिसमें बताया कि बीते जून माह में महक शर्मा नाम की एक महिला ने मोबाइल फोन पर कॉल कर खुद को बीसीसी इंटरनेशनल कंसलटेंट मोहाली पंजाब से बताते हुए कनाडा में नौकरी लगवाने की बात कही. आरोप है कि महक के झांसे में आकर वह उनके ऑफिस पंजाब पहुंचा. जहां महक शर्मा ने कंपनी के मालिक तरूण कुमार, वारिस सिंह सरदार, अरुण कुमार, गुरविंदर कौर, आयशा मिले। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में उससे लाखों रुपये की रकम ऐंठ ली.

तीन बार में आरोपियों ने पीड़ित से ₹400000 ले लिए, लेकिन इसके बावजूद उसकी कहीं भी विदेश में नौकरी नहीं लगाई. पंजाब पुलिस से जब इसकी शिकायत की गई तो पंजाब पुलिस ने आरोपियों से ₹70000 तो वापस दिला दिए लेकिन ना तो बाकी का पैसा दिलाया और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद पीड़ित ने अब एसपी सिटी हरिद्वार का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद एसपी सिटी के आदेश पर सिडकुल थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. आरोप है कि जब आरोपियों से मिलकर बाकी पैसे के संबंध में बात कही तो उन्होंने हत्या करने तक भी भी धमकी दी.

10 हजार की इनामी बदमाश गिरफ्तार: कनखल पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी आरोपी को एसटीएफ की मदद से सहारनपुर से गिरफ्तार किया है. कनखल थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप से पशुओं की चोरी की घटना को अंजाम दिया था. जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की. जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. एक हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था. पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई बार दबिश दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ पाया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया. जिसके बाद अब पुलिस ने 10 हजार के इनामी गुल्लू उर्फ तस्लीम निवासी ग्राम चांदपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर को कनखल को एसटीएफ की मदद से चांदपुर गांव से गिरफ्तार किया है.