हरिद्वार: औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में गुरुवार को देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन को लाठी-डंडों और बेल्ट से पीटने के मामले(Liquor shop salesman assaulted in Sidcul) में आखिरकार शुक्रवार देर शाम सैदपुर थाना पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा(Case against those who beat up salesmen) दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इन आरोपियों में से कई की पहचान भी कर ली है. जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो गए हैं.

बता दें गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था. जिसमें कुछ युवक रोशनाबाद स्थित देसी शराब के ठेके के बाहर एक युवक को बेटा डंडे से पीठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर एकत्र हुए लोगों ने दोनों युवकों को भगा दिया था, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ दोबारा ठेके पहुंचे. जिसके बाद उसी कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की गई. इस मामले में शुक्रवार देर शाम सिडकुल थाना पुलिस ने पीड़ित प्रदीप गुप्ता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

शराब की दुकान के सेल्समैन से मारपीट मामले में कार्रवाई.

बता दें प्रदीप गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि हरिओम, ऋतिक तोमर और मोहित नामक युवक के अपने कुछ साथियों के साथ बंद दुकान को खोलकर शराब देने की मांग की. जब उसे शराब देने से मना कर दिया तो उन्होंने लाठी डंडों और बैट से उसकी धुनाई कर दी. थानाध्यक्ष ने बताया इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.