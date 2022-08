रुड़की: गणेशपुर में शिव मंदिर के बाहर से बीती देर रात असामाजिक तत्वों ने भैरव बाबा की पीतल की मूर्ति चोरी (Brass idol of Bhairav Baba stolen) कर ली. सुबह जब स्थानीय लोगों को मूर्ति गायब मिली तो क्षेत्र में हडकंप मच गया. जिसके बाद मंदिर पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई. मूर्ति चोरी होने की घटना (idol theft incident) के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. स्थानीयों ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग (Demand for action against unknown thieves) की.

ये भी पढ़ें: पड़ोसी ने नाबालिक को बनाया हवस का शिकार, पौड़ी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बता दे कि गंगनहर कोतवाली (Gangnahar Kotwali) क्षेत्र के गणेशपुर में मालवीय चौक (Malviya Chowk in Ganeshpur) और गणेश चौक के बीच एक शिव मंदिर है. जिसके बाहर पीतल की भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित थी. जिसे असामाजिक तत्वों ने देर रात चोरी कर ली. सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे और मूर्ति को गायब देखा तो उनके होश उड़ गए. जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं, पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है.