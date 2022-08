रुड़की: एम्बुलेंस चालक अब मरीजों के तीमारदारों से मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ रुड़की कुलवंत सिंह ने मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के रेट निर्धारित (Ambulance rates fixed in Roorkee) कर दिए हैं. अब रुड़की में एआरटीओ द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही किराया वसूला जाएगा. इसके साथ ही एम्बुलेंस पर भी रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी. जिससे मरीज के तीमारदारों (Relief to patients and relatives in Roorkee) को किराए का पता लग सकेगा.

मामले में रुड़की एआरटीओ कुलवंत सिंह ने बताया जो रेट उप सम्भागीय विभाग द्वारा तय किये गए हैं. उन्हीं के अनुसार अब एम्बुलेंस चालक किराया वसूलेंगे. इसका प्रचार प्रसार उनके द्वारा जगह-जगह पोस्टर, बैनर लगाकर किया जा रहा है. साथ ही प्रत्येक एम्बुलेंस पर रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश भी दिये गये हैं.

रुड़की एआरटीओ कुलवंत ने बताया लंबे समय से एम्बुलेंस चालकों के मनमाने किराया वसूलने की शिकायतें आ रही थी. जिसके बाद ये कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कई बार चालक मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अधिक पैसे वसूल लेते हैं, जो अब नहीं हो सकेगा. अब एआरटीओ की इस पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी. साथ ही उन्होंने बताया जो एंबुलेंस बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रहीं हैं उन पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग द्वारा एम्बुलेंस किराए की निर्धारित दरें

आधारभूत एम्बुलेंस (Non AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ

किराया - रु० 800.00

15 किमी परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)

15 किमी से अधिक दूरी हेतु रु० 1800 प्रति किमी या उसके भाग के लिये

एक घंटे के पश्चात रु0 200 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा

आधार भूत एम्बुलेंस (AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ

किराया रु० 1200.00

15 किमी परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)

15 किमी से अधिक दूरी के लिए रु० 20.00 प्रति किमी या उसके भाग के लिये.

1 घंटे के पश्चात रु 250 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा

आईसीयू कार्डियल एम्बुलेंस

किराया - रु० 3000

15 किमी परिधि तक

रु० 4000.00 नर्सिंग स्टाफ के साथ रु0 6000 डॉक्टर के साथ

15 किमी से अधिक दूरी हेतु रु० 45.00 प्रति किमी या उसके भाड़े के लिये.

एम्बुलेंस स्वामी/चालक द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया लिये जाने पर यात्री/मरीज सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय रुड़की में अथवा विभागीय मेल artorrk-trans-uk@gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.