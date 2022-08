हरिद्वारः धर्मनगरी हरिद्वार के वीआईपी घाट पर शख्स द्वारा अपने पालतू कुत्ते को गंगा में स्नान (Pet dog bathing in the Ganges) कराने का मामला बढ़ता जा रहा है. कुत्ते का गंगा में स्नान (dog bathing in the Ganges) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने आपत्ति जताते हुए लोगों की आस्था से खिलवाड़ बताया है. साथ ही पुरोहितों ने नियम बनाने और ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.

ये है मामलाः सोशल मीडिया पर कुत्ते का गंगा में स्नान करने का वीडियो 14 अगस्त का है. वीडियो के मुताबिक, एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा नदी में स्नान करा रहा है. तभी किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई है.

हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित का कहना है कि इस तरह के कृत्य से तीर्थ स्थल की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. लोगों की आस्था से खेला जा रहा है. तीर्थ पुरोहित समाज ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया, उसी तर्ज पर अब तीर्थ पुरोहित समाज भी ऐसे लोगों के खिाफ अभियान चलाएगा.

क्या कहते हैं शास्त्रः नारायणी शिला के पंडित मनोज त्रिपाठी कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है, जो लोग अपने घर में कुत्ते को पालते हैं उनके पितृ तक उनसे नाराज हो जाते हैं. उनके द्वारा किए गए किसी भी श्राद्ध को पितृ कबूल नहीं करते. कुत्ता जिस भी किसी चीज को देख लेता है या उसे सूंघ लेता है, वह चीज अशुद्ध हो जाती है. इसलिए उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं. इसी के साथ ही गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है और तीर्थ स्थल की मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह अगले जन्म में चांडाल बनता है. वह कुत्तों के साथ ही जीवन व्यतीत करता है.