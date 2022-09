हरिद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड (ankita bhandari murder case) को लेकर उत्तराखंड में उबाल देखा जा रहा है. अंकिता मर्डर केस को लेकर हर ओर आक्रोश देखने को मिल रहा है. घटना के बाद से संत समाज में आरोपियों को लेकर गुस्सा (Anger about the accused in Sant Samaj) चरम पर है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी (Akhara Parishad President Mahant Ravindra Puri) और महामंत्री महंत हरि गिरी दोनों ने दोषियों को बीच चौराहे पर गोली मारने की मांग की है.

अंकिता हत्याकांड से अखाड़ा परिषद में आक्रोश

संत समाज का कहना है कि देवभूमि में लोग पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं देवभूमि को बदनाम कर रही हैं. ऐसे में राज्य सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई करवानी चाहिए. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक नजीर पेश करनी चाहिए.

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा जो भी घटना हुई है, वह बहुत ही दुखद है. इस दुख की घड़ी में अखाड़ा परिषद पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है. जल्द ही हम परिवार से मिलने भी जाएंगे और जो भी मदद हमारे द्वारा बन सकेगी, उसे करने का प्रयास किया जाएगा. अखाड़ा परिषद ने विरोध जताते हुए कहा इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. इन दोषियों को चौराहे पर खुलेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए. जिससे आगे इस तरह के कृत्य करने से पहले अपराधियों का रूह तक कांप जाए.