हरिद्वार: अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से दुपहिया वाहन चोरों (Theft incidents in Haridwar) ने आतंक मचाया हुआ है. कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र से चोरी हुई एक बाइक को उड़ाने वाले शातिर चोर का पीछा करते हुए पुलिस जब आरोपी तक पहुंची तो पुलिस ने चोरी की कुल 5 बाइक बरामद (Five stolen bikes recovered in Haridwar) की गई. आरोपी को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र (Kotwali Jwalapur area) के सराय पीठ बाजार से विगत 19 दिसंबर को जमालपुर रोड जगजीतपुर निवासी रोहित कुमार साप्ताहिक पीठ में सब्जी लेने गए थे. पीठ जाते समय वह अपनी बाइक का ताला लगाकर खड़ी कर गए थे, लेकिन जब वे लौट कर आए तो बाइक गायब थी. जिसके बाद उन्होंने तत्काल बाइक चोरी की सूचना कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को दी. पुलिस ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने शुरू किया.

पढे़ं- दुनियाभर में कोरोना के नये वेरियंट की दहशत, पीएम मोदी आज करेंगे समीक्षा बैठक

जिससे पुलिस एकड़ खुर्द पथरी निवासी सैफुद्दीन उर्फ बबलू तक जा पहुंची. पुलिस ने जब शातिर चोर से पूछताछ की तो उसने न केवल पीठ से चुराई गई बाइक को बरामद किया बल्कि इसके अलावा पूर्व में चोरी की गई 4 बाइकों को भी बरामद किया. कोतवाली ज्वालापुर इंचार्ज आरके सकलानी ने बताया चोरी की बाइक के साथ पकड़ी गई अन्य चार बाइकें के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चुराई गई थी. जिसकी सूचना संबंधित थानों को दे दी गई है. पकड़े गए आरोपी को अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.