रुड़की: मंगलौर कस्बे में मलानपुरा मोहल्ले में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद (Dispute between two parties in Malanpura locality) हो गया. पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे (sticks went on both sides In guava dispute) चले. इस घटना में छह लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए मंगलौर के सामुदायिक केंद्र (community centers of mangalore) लाया गया है.

जानकारी के मुताबिक मंगलौर कस्बे के मलानपुरा मोहल्ले में एक घर में खड़े अमरूद (Controversy started over plucking guava) के पेड़ से दो बच्चों ने अमरूद तोड़ लिए. इसी बात से नाराज पेड़ मालिक ने उन बच्चों को डांट लगा दी. बच्चों ने यह बात अपने घर जाकर बताई तो उनके परिजन इस बात को लेकर पेड़ मालिक के पास पहुंचे. इस बीच देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. मामला गाली गलौज से शुरू होते हुए मारपीट तक जा पहुंचा. जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चलने लगे.

लाठी-डंडे चलने के बाद एक पक्ष की ओर से अजरुदीन, मेहताब, साबुद्दीन और एक किशोरी आरजू जबकि दूसरे पक्ष की ओर से फरमान और जमीला घायल हो गए. घायलों में अजरुद्दीन और मेहताब की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों पक्षों ने मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर अपना उपचार कराया है. मामले में चौकी प्रभारी मनोज गैरोला ने बताया अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं आई है. तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.