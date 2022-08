देहरादून: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Leader of Opposition Yashpal Arya) ने आज रायपुर विकासखंड और टिहरी सकलाना पट्टी के आपदा ग्रस्त गांवों का भ्रमण किया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जमकर हमला बोला. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा जब राजधानी के आसपास के इलाकों में लोग आपदा से मर रहे थे या बेघर हो रहे थे. तब सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र क्या कर रहा था, ये बड़ा चिंता का विषय है.

यशपाल आर्य ने देहरादून के रायपुर विकासखंड के सरखेत ग्राम सभा के तिमली, भैसवाड़, घंटु का सेरा आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया. यशपाल आर्य ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में भ्रमण(Leader of Opposition Yashpal Arya on tour of disaster affected areas) करते हुए लोगों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया. मौके पर मौजूद अधिकारियों को उन्होंने अति शीघ्र क्षेत्र की सड़कों का आवागमन खोलकर पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने को कहा.

बारिश के बाद उत्तराखंड का हाल बेहाल.

पढे़ं-सहकारी बैंक नियुक्ति मामले में घिरे धन सिंह रावत, कांग्रेस ने जांच फाइल दबाने का लगाया आरोप

यशपाल आर्य ने आपदा में बेघर लोगों से मुलाकात करने मालदेवता स्थित स्कूल में भी गए. वहां आपदा में बेघर लोगों ने मांग रखी कि सरकार हमें राशन और आपदा राहत राशि देने की बजाय हमारे को सुरक्षित स्थानों में पुनर्वास करें. यशपाल आर्य ने आश्वासन दिया कि वे बेघर पीड़ितों के दर्द को सरकार तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे.

पढे़ं- UKSSSC Paper Leak मामले में उत्तरकाशी से 19वीं गिरफ्तारी, रडार पर कई सफेदपोश नेता

इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन की लचर व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किये. उन्होंने कहा सरकार ने 2013 की आपदा से भी सीख नहीं ली. राजधानी के पास के इलाके में भी विभागों का रिस्पांस पीरियड नहीं है. अभी भी सरखेत गांव में बड़ी मशीनें नहीं पहुंची हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री को तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस आपदा की ही नहीं बल्कि किसी भी संभावित घटना को लेकर तैयारी रहने की योजना बनानी चाहिए.

सरखेत पहुंचे गणेश जोशी: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत पहुंचकर राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान गणेश जोशी ने अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. गणेश जोशी ने बताया पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने तक आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है.