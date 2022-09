विकासनगर: उत्तराखंड पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान (Police campaign against drugs) चला रही है. हर रोज नशे के कारोबारियों पर पुलिस शिकंजा (Screws on charas and smack smugglers in Vikasnagar) कस रही है. इसी कड़ी में सहसपुर थाना पुलिस ने चरस के साथ एक अभियुक्त व विकासनगर कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है.

सहसपुर थाना पुलिस ने थानाक्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री की रोकथाम के लिए टीम गठित कर थाना क्षेत्र मे रवाना किया. गठित टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लांघा रोड स्थित शीतला नदी पुल से एक अभियुक्त को 269 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अभियुक्त अंकित राठौर निवासी बालूवाला सहसपुर के विरुद्ध संबन्धित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय पेश किया गया.

वहीं, विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंजा कुल्हाल क्षेत्र से एक अभियुक्त शौकीन निवासी कुंजा से 5.20 ग्राम स्मैक व 5.15 स्मैक मोहम्मद असलम लाइन जीवनगढ़ को बादी मोहल्ले के पास खाली मैदान से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध संबन्धित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. साथ ही पुलिस का कहना है कि नशे खिलाफ अभियान जारी रहेगा.