1- थराली में चार किशोरों की नदी में डूबने से रहस्यमयी मौत, शुक्रवार दोपहर से लापता थे चारों

शुक्रवार दोपहर से लापता चार स्कूली किशोरों के शव देवाल विकासखंड इलाके में कैल नदी में मिले (Four teenagers died). पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि चारों का नदी में डूबना एक रहस्य (teenagers died due to drowning) है, क्योंकि जहां पर चारों किशोरों के शव मिले (teenagers drowning in river at Dewal) हैं, वहां पर पानी का स्तर काफी कम है.

2- उत्तरकाशी में कार गहरी खाई में गिरी, 108 की टीम मौके पर रवाना

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कार दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है. हादसे के वक्त कार में छह लोग सवार बताए जा रहे हैं. 108 की टीम मौके पर रवाना हो गई है. हादसा डुंडा तहसील क्षेत्र में ब्रमखाल के पास हुआ.

3- उत्तराखंड पुलिस के जवान ने राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग, कांस्टेबल पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

पौड़ी में उत्तराखंड पुलिस के जवान ने अपने ही सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जवान ने इंसाफ के लिए राष्ट्रपति और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है. साथ ही इंसाफ नहीं मिलने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है. जिस जवान ने पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर कोटद्वार में एक महिला ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया था.

4- आज शीतकाल के लिए बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट, साढ़े 17 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन

आज चारधाम यात्रा संपन्न हो जाएगी. बदरीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए 3 बजकर 35 पर बंद हो जाएंगे. इस साल साढ़े 17 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बदरीनाथ के दर्शन कर चुके हैं. इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं.

5- हरिद्वार पुलिस पर फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गुलेल से आंख फोड़ने वाले का है साथी

हरिद्वार में पुलिस पर फायरिंग करने वाला आरोपी पकड़ा गया. आरोपी के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है. पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.

6- गांवों में कैबिनेट बैठक और चौपाल पर बिफरी कांग्रेस, कहा- चुनाव देखकर आती है याद

प्रदेश की भाजपा सरकार ने गांवों में कैबिनेट बैठक (cabinet meeting in village) करने का निर्णय लिया है. जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है. कांग्रेस का कहना है कि अब जबकि नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव निकट हैं, ऐसे में अब भाजपा को प्रवास करने की याद आई है.

7- हल्द्वानी में 111 निर्धन कन्याओं को मिले जीवन साथी, सामूहिक विवाह में दिखी बांग्ला गोरखा संस्कृति की झलक

हरिशरण जन संस्था (Harisharan Jan Sanstha) द्वारा आयोजित सामूहिक शादी समारोह में 111 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह (Haldwani Mass Marriage) कराया गया. कन्याओं को गृहस्थी का सामान भी उपहार स्वरूप दिया गया. सामूहिक विवाह में सभी समाज की भागीदारी रही. समारोह में मौजूद सभी ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार इस वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई.

8- बाघ को मारने के मामले में वन महकमा कटघरे में, वायरल वीडियो से उठ रहे कई सवाल

अल्मोड़ा के मरचूला बाजार में बाघ को गोली मारने (Almora Marchula tiger shot) की घटना कई सवाल उठा रही है. मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो चुके हैं. कॉर्बेट नेशनल पार्क (Corbett National Park Director) के निदेशक भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं. लेकिन वायरल वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है.

9- गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा मुनि की रेती का विकास, बोर्ड बैठक में पास हुए कई प्रस्ताव

ऋषिकेश में गुजरात मॉडल (gujarat model) की तर्ज पर यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से काम होगा. नगर पालिकाध्यक्ष (Rishikesh Municipal President) रोशन रतूड़ी ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्र में अधिकांश गलियों का निर्माण पूरा हो चुका है. आनन्द विहार से राजीव ग्राम पंचायत घर तक बंदा मार्ग और बहुगुणा मार्ग ढालवाला का कार्य शीघ्र ही शुरू होना है.

10- गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा मुनि की रेती का विकास, बोर्ड बैठक में पास हुए कई प्रस्ताव

ऋषिकेश में गुजरात मॉडल (gujarat model) की तर्ज पर यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से काम होगा. नगर पालिकाध्यक्ष (Rishikesh Municipal President) रोशन रतूड़ी ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्र में अधिकांश गलियों का निर्माण पूरा हो चुका है. आनन्द विहार से राजीव ग्राम पंचायत घर तक बंदा मार्ग और बहुगुणा मार्ग ढालवाला का कार्य शीघ्र ही शुरू होना है.