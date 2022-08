देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला (UKSSSC paper leak case) में एसटीएफ नकल माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी जानकारी साझा करेगी. साथ ही मजबूत कानूनी शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ ने न्यायालय में अब तक पंद्रह अहम गवाहों के बयान दर्ज कराए (STF has recorded the statements of 15 witnesses in the court) हैं.

बता दे कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है. एसटीएफ जहां एक ओर पेपर लीक मामले की कड़ियां जोड़ते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं, एसटीएफ ने अपील की है कि ऐसे छात्र जिन्होंने अनुचित साधनों से ये परीक्षा पास की है, वो अभी भी आकर अपने बयान दर्ज कराएं.

एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह (STF SSP Ajay Singh) ने कहा नकल करने वाले अधिकतर छात्रों की जानकारी एसटीएफ को मिल चुकी है. छात्र अगर अभी जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तो भविष्य में ऐसे सभी छात्रों की गिरफ्तारियां की जाएगी. अभी तक गिरफ्तार कुछ अभियुक्त के पेपर लीक माध्यम से काफी संपत्ति अर्जित करने के मामले सामने आ रहे हैं.

इसके साथ ही 83 लाख नकद बरामद हुई है, जिसको देखते हुए यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की एफआईआर (FIR in UKSSSC paper leak case ) के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजी जा रही है. भविष्य में भी जो जानकारी अवैध संपत्ति को लेकर विवेचना (illegal property investigation) में आएगी, वो भी केंद्रीय एजेंसी से साझा की जाएगी.