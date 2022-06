देहरादूनः बॉलीवुड का मशहूर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट माता पिता बनने वाले हैं. आलिया भट्ट ने सोमवार को दो तस्वीर शेयर की हैं. तस्वीरों में वह अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं. वहीं, आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर कैप लगाए बैठे हैं. दोनों सामने अल्ट्रासाउंड की मशीन की ओर देख रहे हैं, जिसमें हार्ट बना हुआ है. वहीं, दूसरी तस्वीर में लॉयन की कंप्लीट फैमिली दिख रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर आलिया भट्ट ने लिखा है, हमारा बेबी...जल्द आ रहा है'.

वहीं, उत्तराखंड पुलिस विभाग ने इस तस्वीर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है. उत्तराखंड पुलिस ने आलिया की ट्वीट की गई फोटो को एडिट कर फोटो में बच्चे की सीट बेल्ट लगाकर ट्वीट किया है. साथ ही कैप्शन लिखा है...'USE THIS IN YOUR CAR FOR YOUR CHILD'S SAFETY.'

इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस से ट्वीट करते हुए लिखा है कि Car mein lagv-alia hoga, we hope.. Still, Run(bir) your car slow! बता दें, आलिया भट्ट ने इस साल 14 अप्रैल को बॉयफ्रेंड और एक्टर रणबीर कपूर से शादी रचाई थी. रणबीर और आलिया की शादी को अभी ढाई महीने हुए हैं और कपल ने फैंस को खुशखबरी सुना दी है.