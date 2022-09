देहरादून: उत्तराखंड पुलिस के दो अधिकारियों को एफआईसीसीआई स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड (FICCI Smart Policing Award) मिला है. देशभर के राज्यों, सेंट्रल पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आदि 192 एंट्रीज में उत्तराखंड के दो अधिकारियों ने स्थान पाया है. जिसमें एससीआरबी पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना (IPS Kewal Khurana) और एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह (STF SSP Ajay Singh) को मिला है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) की ओर से हर साल पुलिसिंग में बेहतर कार्य करने पर यह सम्मान प्रदान किया जाता है. FICCI की ओर से साल 2021 के लिए एससीआरबी के पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना (Uttarakhand IPS Kewal Khurana) को पहला अवार्ड सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था (Road Safety and Traffic Management) के लिए बनाए गए उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप (Uttarakhand Traffic Eyes App) के लिए दिया गया है.

आईपीएस केवल खुराना को मिला पहला अवार्डः पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना ने उत्तराखंड के यातायात निदेशक के पद पर रहते हुए राज्य में जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को सदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 29 फरवरी 2020 को उनके निर्देशन में यातायात निदेशालय की ओर से उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप (Uttarakhand Traffic Eyes App) का शुभारंभ किया गया था. जिसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करना है. जिसमें आम जनता भी पुलिस का सहयोग कर सकती है.

उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप को वर्तमान में Uttarakhand Police App में इंट्रीग्रेड किया गया है. यह एप आम लोगों में काफी प्रसिद्ध होने के कारण उत्तराखंड पुलिस एप में भी काफी अच्छे परिणाम दे रहा है. उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप के माध्यम से साल 2020 से 2022 तक करीब 70,247 शिकायतें मिली, जिन पर कार्रवाई करते हुए करीब 44,84,400 रुपए का शुल्क वसूला गया है.

एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह को मिला दूसरा अवार्डः एफआईसीसीआई (FICCI) की ओर से दूसरा अवार्ड एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह को साइबर अपराध प्रबंधन (Cyber Crime Management) श्रेणी में स्मार्ट पुलिसिंग की पहलों के लिए शुरू किए गए E Suraksha Chakra 2.0 के लिए प्रदान किया गया है. स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड में घटित गंभीर प्रकृति और साइबर क्राइम के अपराधों की रोकथाम के लिए नोडल एजेंसी के रुप में कार्यरत है. एसटीएफ साइबर क्राइम और वित्तीय हानि के अपराधों के प्रति आम जनता को भी जागरूक करती है. पूरे देशभर से साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराधों में काफी हद तक अंकुश लगाया है.

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (Uttarakhand Special Task Force) ने साइबर क्राइम के क्षेत्र में उच्च कार्य दक्षता का परिचय दिया है. उत्तराखंड की वो पहली एजेंसी बनी, जिसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा. साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर हैकाथॉन का दूसरा संस्करण (Devbhoomi Cyber Hackathon 2.0) आयोजित करने वाली देश की पहली राज्य पुलिस बनी.