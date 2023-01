जोशीमठ पौंछिन मंगेश घिल्डियाल: जोशीमठ भू-धंसाव लगातार बढ़णू च. जोशीमठ का हालातूं पर पीएमओ की भी नजर च. ई कड़ी मा पीएमओ मा उप सचिव मंगेश घिल्डियाल आज जोशीमठ पौंछिन. मंगेश घिल्डियाल न जोशीमठ का मारवाड़ी स्थित जेपी कंपनी और वे का आसपास का दरारुं कु निरीक्षण करी. यां का दगड़ि ही मंगेश घिल्डियाल न आपदा प्रभावित लोखूं दगड़ि मुलाकात करी.

आपदा सचिव न करी जोशीमठ कु दौरा: आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा(Disaster Management Secretary Ranjit Sinha) भी आज जोशीमठ पौंछिन. रंजीत सिन्हा न जोशीमठ पौंछि हालातू की जानकारी लिनी. आपदा सचिव न बथै जोशीमठ दरारुं मा लगभग 1 मिमी की मामूली वृद्धि ह्वे, रिसर्च टीम दरारूं का पैटर्न पर काम कन्नी च, ऊंन बोली राज्य सरकार लगातार जोशीमठ थै लेकी काम कन्नी च.

NGRI टीम न जोशीमठ मा शुरू करी काम: जोशीमठ भू-धंसाव का कारणूं की जांच (Investigation of causes of Joshimath landslide) होंणी च. यां कु थै लेकी प्रदेश का दगड़ा ही देश का कई जाना माना वैज्ञानिकूं की टीमें जोशीमठ पौंछणी छन. वैज्ञानिकूं की टीम जोशीमठ और वे का आसपास का इलाकूं कु निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कन्न मा लगी च. ई कड़ी मा नेशनल जियोफिजिकल इंस्टिट्यूट हैदराबादै (Hyderabad National Geophysical Institute) टीम भी जोशीमठ पौंछि. हैदराबाद बटी ई टीम न जोशीमठै जमीनूं की धारण क्षमता नपणौ काम शुरू करेली.

चंपावत मा उत्तरायणी कौथिग मेला कु शुभारंभ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न आज चंपावत (CM Dhami in Champawat) मा उत्तरायणी कौथिग मेला कु शुभारंभ (Inauguration of Uttarayani Kautik Fair) करी. ये दौरान सीएम धामी न क्षेत्र का विकास थै लेकी लगभग 100 करोड़ै विभिन्न विकास योजनाऊं का शिलान्यास और लोकार्पण(Foundation stone and inauguration in Champawat) करी. दगड़ा मा ही सीएम धामी टनकपुर रोडवेज कार्यशाला (CM Dhami reached Tanakpur roadways workshop) भी पौंछिन. यख सीएम धामी न रोडवेज कार्यशाला कु निरीक्षण करी.

भगवान आदिबदरी का कपाट खुलिन: आज पूरा देशभर मा मकर संक्रांति कु पर्व मनये जांणू च. मकर संक्रांति का मौका पर आज भगवान आदिबदरी मंदिर का कपाट खुल गीन. पौराणिक परंपराऊं का अनुसार, यू मंदिर सालभर मा सिर्फ पौष मैना मा बंद रौंदू, एक मैना बंद रौंणा बाद आज मकर संक्रांति का पर्व पर आदिबदरी धाम का कपाट श्रद्धालुऊं थै खुल गीन. आदिबदरी मंदिर रानीखेत हल्द्वानी मार्ग पर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूरी च. प्रसिद्ध चांदपुर गढ़ी बटी यां की दूरी 3 किलोमीटर च. आदिबदरी धाम का कपाट खुन्ना बाद महाभिषेक समारोह और शीतकालीन पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास मेले भी शुरू ह्ले गीन.

जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

SSP न 5 सब इंस्पेक्टरुं थै करी निलंबित: एसएसपी दलीप सिंह कुंवर न 5 उप निरीक्षकूं थै विवेचना का दौरान शिथिलता और लापरवाही बरतण पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करेली. एसएसपी न महिला उपनिरीक्षक विनयता चौहान, उपनिरीक्षक दीनदयाल सिंह, उपनिरीक्षक मिथुन कुमार, उपनिरीक्षक सतवीर सिंह और उपनिरीक्षक सनोज कुमार थै निलंबित करी. वहीं, दगड़ा मा ही एसएसपी न 7 उप निरीक्षकूं का ट्रांसफर भी करीन.

उत्तराखंड मा शुरू ह्वे बर्फबारी कु दौर: उत्तराखंड मा एक बार फिर से मौसम न करवट बदली. प्रदेश का पर्वतीय अंचलों मा बारिश और बर्फबारी कु दौर जारी ह्वे गी. चमोली जनपद मा बर्फबारी ह्वे. बदरीनाथ धाम का परिसर समेत पहाड़ियूं पर भी बर्फबारी ह्ववे. उत्तरकाशी और टिहरी मा भी जोरदार बर्फबारी ह्वे. पर्यटन नगरी धनौल्टी मा भी देर रात से सुबेर तक सालै पैली बर्फबारी ह्वे. धनौल्टी आलू फार्म, एप्पल गार्डन, सुराकंडा देवी, कद्दूखाल बाटवालधार और तपोवन आदि जगहूं पर द्वी इंच तक बर्फ जम गी. प्रदेश मा बर्फबारी कु सैलानी जमकर लुत्फ उठौणा छन. बर्फबारी का बाद प्रदेश मा ठंड बढ़ गी.