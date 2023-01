बागेश्वर मा उत्तरायणी मेला शुरू: ऐतिहासिक नगरी बागेश्वर मा आज उत्तरायणी मेला शुरू ह्लवे गी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न मेला कु विधिवत उद्घाटन करी. मेला का उद्घाटन समारोह का मौका पर रंगारंग झांकियां निकाले गीन. जिलाधिकारी न झांकियूं थै हरी झंडी दिखै की रवाना करी. झांकी मुख्य बाजार बटी नुमाइशखेत मैदान पौंछिन. ये मौका पर सीएम धामी न बोली बाबा बागनाथै या धरती पवित्र च. सीएम धामी न नुमाइश मैदान मा लग्या सरकारी स्टॉलूं और किसानों के उत्पादूं की प्रदर्शनी कु भी अवलोकन करी.

शौर्य स्थल कु राजनाथ सिंह न करी शुभारंभ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून पौंछिन. सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस का मौका पर राजनाथ सिंह न सीएम धामी दगड़ि देहरादून शौर्य स्थल युद्ध स्मारक कु शुभारंभ करी.ये दौरान राजनाथ सिंह शहीद सैनिकूं थै श्रद्धांजलि दिनी. ये शौर्य स्थल कु निर्माण उत्तराखंड वार मेमोरियल ट्रस्ट न करै. शौर्य स्थल पर प्रदेश का सबी बलिदानी सैनिकूं का नौ अंकित छन.

लगातार बढ़णू जोशीमठ भू-धंसाव: जोशीमठ भू-धंसाव लगातार बढ़दू जांणू च. ज्या का कारण यखा लोग दहशत मा छन. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष अतुल सती न जोशीमठ भू-धंसाव थै एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना थै जिम्मेदार ठहरै. अतुल सती न बोली तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की निर्माणदायी संस्था एनटीपीसी पर भारी बरकम जुर्माना लगाये जांण चयेंदु. ऊंन बोली 20 सालू से एनटीपीसी की विष्णुगाड़ परियोजना कु विरोध होणू च, मगर फिर भी क्वी सुणणौ तैयार नी च.

इसरो रिपोर्ट पर कांग्रेस हमलावर: जोशीमठ भू-धंसाव थै लेतकी जारी इसरो रिपोर्ट थै लेकी कांग्रेस न राज्य और केंद्र सरकार थै घेरी. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी न आरोप लगै की बीजेपी सरकार स्वतंत्र एजेंसियूं थै अपणी तरह से चलौंण चांदी. यां का कारण ही इसरो न द्वी दिन पैली जारी रिपोर्ट थै अपणी बेबसाइट पटी हटयेली. बथे द्या तस्वीरूं मा इसरो न दावा करी छौ की 12 दिनूं मा जोशीमठ करीब 5.4 सेंटीमीटर धंसी.

देशभर मा मकर संक्रांति धूम: पूरा देश मा आज मकर संक्रांति धूम च. धर्मनगरी हरिद्वार और देवप्रयाग संगम नगरी मा भी देश भर बटी अयां श्रद्धालुऊं न आज आस्था की डुबकी लगै. देवप्रयाग मा संगम तट पर प्रदेश भरै देव डोलियूं न भी अलकनंदा, भागीरथी मा गंगा स्नान करी. मकर संक्रांति का मौका पर देवप्रयाग मा 2000 दियो थै जलैकी गंगा आरती (Ganga Aarti at Devprayag) करे गी. यू नजारा बेहद भव्य रै.

मई जून मा होली G20 की बैठक: G20 सम्मेलनै (G20 Summit) द्वी महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड( Two meetings of G20 in Uttarakhand) मा होली. ज्या मा G20 की एंटी करप्शन (Anti corruption meeting of G20 in Uttarakhand) बैठक पैली बैठक च. या का बाद अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी बैठक भी उत्तराखंड मा होली. प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा न बथै पैली G-20 की महत्वपूर्ण बैठक मई मा होली, जु ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन मा होली, यां का बाद दूसरी बैठक जून मा होली.

जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

उत्तराखंड मा शुरू ह्वे बर्फबारी कु दौर: उत्तराखंड मा एक बार फिर से मौसम न करवट बदली. प्रदेश का पर्वतीय अंचलों मा बारिश और बर्फबारी कु दौर जारी ह्वे गी. चमोली जनपद मा बर्फबारी ह्वे. बदरीनाथ धाम का परिसर समेत पहाड़ियूं पर भी बर्फबारी ह्ववे. उत्तरकाशी और टिहरी मा भी जोरदार बर्फबारी ह्वे. पर्यटन नगरी धनौल्टी मा भी देर रात से सुबेर तक सालै पैली बर्फबारी ह्वे. धनौल्टी आलू फार्म, एप्पल गार्डन, सुराकंडा देवी, कद्दूखाल बाटवालधार और तपोवन आदि जगहूं पर द्वी इंच तक बर्फ जम गी. प्रदेश मा बर्फबारी कु सैलानी जमकर लुत्फ उठौणा छन. बर्फबारी का बाद प्रदेश मा ठंड बढ़ गी.