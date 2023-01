जोशीमठ भू धंसाव मामला पर कैबिनेट बैठक: जोशीमठ भू धंसाव मामला थै लेकी आज धामी सरकारै आपात बैठक ह्वे. ई बैठक मा कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी. बैठक मा जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारुं थै तत्काल राहत देणौ ₹45 करोड़ जारी कन्न पर मुहर लगी. दगड़ा मा ही जोशीमठ मा रौंण वाला लोखूं का 6 मैना बिजली और पाणी का बिल भी माफ करे गीन. प्रभावित परिवारुं थै दिये जांण वाला किराया मा भी सरकार न बढोतरी करी.

आपदा प्रभावितूं थै एक माह कु वेतन द्याला मंत्री: जोशीमठ आपदा प्रभावितू थै आज कैबिनेट मा कई अहम फैसला लिये गीन. यां का तहत ही अब जोशीमठ आपदा प्रभावितू थै सभी मंत्री अपणु एक मैना कु वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष मा जमा करला. यां का अलावा प्रभावित परिवारुं थै किराया की दर चार हजार की जगहा पांच हजार भी करे गी. दगड़ा मा ही जोशीमठ का पुनर्वास थै 5 जगहूं थै चिन्हित करे गी, जौ पर कैबिनेट न मुहर लगयेली

पेपर लीक मामला पर भी एक्शन मा सरकार: धामी सरकारै आपात कैबिनेट बैठक (dhami government cabinet meeting) मा पेपर लीक मामला पर भी विस्तार से चर्चा ह्वे. बैठक मा पेपर लीक मामला पर धामी सरकार न सख्त (Dhami government on paper leak case) रुख अपणै. पेपर लीक मामला का बाद अब सरकार न प्रदेश मा नकल रोकणौ सबसे सख्त कानून बणौणौ निर्णय लियेली. ये कानून मा संपत्ति कुर्क और उम्र कैदै प्रावधान रखे जालू.

जोशीमठ मा ध्वस्तीकरणै कार्रवाई: जोशीमठ भू-धंसाव का बाद ध्वस्तीकरणै कार्रवाई होंणी च. आज चिन्हित होटल मलारी इन और माउंट व्यू थै ध्वस्त करे गी. सीबीआरआई (सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट-CBRI) रुड़की की निगरानी मा SDRF, NDRF और PWD की टीमूं न होटल थै ध्वस्त करी. कार्रवाई शुरू कन्न से पैली होटल स्वामियूं व स्थानीय निवासियूं दगड़ि प्रशासन न विस्तृत बातचीत करी, ज्या मा ऊंथै मुआवजे और पुनर्वासै जानकारी दिये गी.

अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप: शंकराचार्य गद्दी विवाद थमणौ नौ नी लेंणू च. ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का शिष्य बतौण वाला स्वामी गोविन्दानंद सरस्वती आजकल जोशीमठ मा छन. ऊन ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थै जोशीमठ भूं धंसाव कु आपदा कु जिम्मेदार बथै. दगड़ा मा ही ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद थै फर्जी बथै. स्वामी गोविन्दानंद न बोली अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ पर कब्जा कन्नै कोशिश कन्ना छन.

पेपर लीक मामला पर हल्ला बोला: उत्तराखंड मा पेपर लीक होंणा बाद युवा आक्रोशित छन. दगड़ा मा ही ये मामला मा विपक्ष पर सरकार पर हमलावर च. आज कांग्रेस और आप नेताऊं न हरिद्वार मा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय कु घेराव करी. दूसरी ओर बड़ी संख्या मा बेरोजगार युवा भी पेपर लीक मामला थै लेकी सड़कूं न नजर ऐन. युवाऊं न मामला मा दोषियूं का खिलाफ कड़ी कार्रवाई कन्नै मांग करी, दगड़ा मी ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग थै भंग करी संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षा करौणै मांग भी युवाऊं न करी.

मई जून मा होली G20 की बैठक: G20 सम्मेलनै (G20 Summit) द्वी महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड( Two meetings of G20 in Uttarakhand) मा होली. ज्या मा G20 की एंटी करप्शन (Anti corruption meeting of G20 in Uttarakhand) बैठक पैली बैठक च. या का बाद अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी बैठक भी उत्तराखंड मा होली. प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा न बथै पैली G-20 की महत्वपूर्ण बैठक मई मा होली, जु ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन मा होली, यां का बाद दूसरी बैठक जून मा होली.

जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

प्रदेशभर मा खुलला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.