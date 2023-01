अपणुं उत्तराखंडः

सीएम धामी न NDMA अधिकारियूं दगड़ि करी बैठक: जोशीमठ भू-धंसाव की घटना न सबी की चिंता बढ़ैन. उत्तराखंड शासन और प्रशासन न जोशीमठ इलाका थै आपदा की वालू क्षेत्र घोषित करेली. जोशीमठ मा अब तक धंसाव की घटना से 610 घरुं मा दरार ऐ गीन. जोशीमठ मामला थै लेकी आज सीएम कैंप कार्यालय मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का अधिकारियूं दगड़ि एक अहम बैठक करी. ज्या मा सीएम धामी न जोशीमठ मा राहत और बचाव कार्यूं की जानकारी लिनी. दगड़ा मा ही ऊन अधिकारियूं थै जरूरी दिशा निर्देश भी दिनीन.

सचिवालय मा जोशीमठ मामला थै लेकी बैठक: सोमवारौ मुख्य सचिव एसएस संधू न सचिवालय मा जोशीमठ भू-धंसाव मामला थै लेकी उच्चाधिकारियूं दगड़ि बैठक करी. ज्या मा ऊंन अधिकारियूं थै प्रभावित क्षेत्र थै अविलंब खाली करौणा निर्देश दिनीन. दगड़ा मी ही ऊंन बोली जौ जगहों पर लोखूं थै शिफ्ट किये जांणू च वख भी पेयजल आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे जौ. मुख्य सचिव न पेयजल विभाग थै भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रूं मा टूटी पेयजल लाइनूं, सीवर एवं विद्युत लाइनूं थै ठीक कन्ना निर्देश दिनीन.

जोशीमठ मामला मा तत्काल सुणवै से SC न करी इनकार: जोशीमठ भूधंसाव मामला (joshimath landslide case) पर सुप्रीम कोर्ट बटी बड़ी खबर ऐ. सुप्रीम कोर्ट न जोशीमठ भूधंसाव मामला पर जल्‍द सुणवै कन्न से इनकार करेली. CJI डीवाई चंद्रचूड़ न मामला मा याचिकाकर्ता थै केस थै मेंशनिंग लिस्‍ट मा शामिल करौणा निर्देश दिनीन. मेंशनिंग लिस्‍ट मा शामिल होंणा बाद ही ये मामला की सुणवै पर विचार किये जालू. बथै द्या जोशीमठ भू-धंसाव पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती न सुप्रीम कोर्ट मा जनहित याचिका दाखिल करी छै.

हरिद्वार मा राहुल गांधी कु विरोध: अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा (akhil bhartiya yuva parishad tirth purohit ) का कार्यकर्ताऊं न रामघाट पर एकत्रित ह्वे की कांग्रेस नेता राहुल गांधी का खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Protest against Rahul Gandhi in Haridwar) करी. ये विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी का वे बयान पर होणू च ज्या मा ऊंन बोली भारत पुजारियूं (Rahul Gandhi statement on priests) कु देश नी च. पुरोहित समाज न बोली भारत पुजारियूं, पुरोहितूं, संस्कृति, धर्म, व्रत, त्यौहार, पुण्य, यज्ञ और कर्म प्रधान देश च. भारत थै इन शब्दूं कु प्रयोग करी राहुल गांधी विघटन पैदा कन्ना छन.

भारत जोड़ो यात्रा मा शामिल शिवानी गुप्ता: ऋषिकेशै शिवानी गुप्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (karate champion shivani gupta in bharat jodo yatra) मा शामिल ह्ववे. शिवानी गुप्ता न बथै पानीपत बटी वु भारत जोड़ो यात्रा मा शामिल ह्वेन. शिवानी गुप्ता न राहुल गांधी थै रूद्राक्षै माला भेंट करी. शिवानी न बथै राहुल गांधी न विभिन्न विषयूं पर ऊंसै चर्चा की. दगड़ा मा ही प्रदेशै खेल नीति, खिलाड़ियों पर चर्चा, बढ़ती महंगाई व रोजगार जन मुद्दों पर राहुल गांधी से बातचीत ह्वे.

मई जून मा होली G20 की बैठक: G20 सम्मेलनै (G20 Summit) द्वी महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड( Two meetings of G20 in Uttarakhand) मा होली. ज्या मा G20 की एंटी करप्शन (Anti corruption meeting of G20 in Uttarakhand) बैठक पैली बैठक च. या का बाद अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी बैठक भी उत्तराखंड मा होली. प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा न बथै पैली G-20 की महत्वपूर्ण बैठक मई मा होली, जु ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन मा होली, यां का बाद दूसरी बैठक जून मा होली.

मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी दगड़ि मुलाकात कु विरोध: दारुल उलूम का प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी और निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि की मुलाकातौ काली सेना न विरोध शुरू करेली. काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप न कैलाशानंद गिरि की ई मुलाकात थै गलत बथै. ऊंन बोली जु लोग एक धर्म का खिलाफ बोलदन, रोज फतवा जारी करदन, उंथै दक्षिण काली मंदिर मा बुलै की सम्मान दिये जांदू, जु सरासर गलत च. ऊंन ये मामला मा कैलाशानंद गिरि थै सार्वजनिक तौर पर माफी मंगणै बात बोली

जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.