जोशीमठ मामला थै लेकी पीएम मोदी दगड़ि बातचीत: जोशीमठ भू धंसाव मामला थै लेकी आज पीएम मोदी न मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़ि फोन पर बातचीत करी. पीएम मोदी फोन पर जोशीमठ मामला की विस्तृत जानकारी लिनी. ज्यां का बाद पीएम मोदी न जोशीमठ मामला मा हर संभव सहायता कु आश्वासन दिनी. पीएम मोदी और सीएम धामी का बीच कबीर 10 मिनट बातचीत ह्वे, ज्या मा सीएम धामी न जोशीमठ का हालातू का बारा मा विस्तार से जानकारी दिनी.

जोशीमठ मामला थै लेकी PMO मा बैठक: जोशीमठ भू धंसाव मामला थै लेकी आज प्रधानमंत्री कार्यालय मा भी एक उच्चस्तरीय बैठक(Meeting in PMO regarding Joshimath landslide)ह्ववे. प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा न या बैठक बुलै. ई हाईलेवल बैठक मा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव, केन्द्र सरकार का अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मौजूद रैन. ई बैठक मा जोशीमठ का तमाम पहलुऊं पर विचार-विमर्श करे गी.

जोशीमठ पौंछिन मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू: जोशीमठ आपदा का हालातूं कु जायजा लेणौ मुख्य सचिव डॉ. सुखवीर सिंह संधू, डीजीपी पुलिस अशोक कुमार और मुख्यमंत्री का सचिव आरके मीनाक्षी सुंदरम आज जोशीमठ पौंछिन. ये दौरान यूं अधिकार्यूं न भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रूं कु स्थलीय निरीक्षण करी. ये दौरान मुख्य सचिव न बोली देश का विशेषज्ञ वैज्ञानिकूं की टीम भू-धंसाव का कारणूं कु पता लगौणी च. ऊंन बोली सरकार और शासन जोशीमठ मामला थै लेकी अलर्ट मोड मा छन.

जोशीमठ पौंछिन हरीश रावत: पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी आज जोशीमठ पौंछिन. यूं द्वी नेताऊं न प्रभावित क्षेत्रूं कु दौरा करी. दगड़ा मा ही ऊंन प्रभावित लोखूं से बातचीत करी ऊंकु हाल जांणी. ये दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत न बोली जोशीमठ का अस्तित्व पर खतरा मंडरौणू च. ऊन बोली ये नाजुक मौका पर हम सरकार दगड़ि खड़ा छा. हरीश रावत न बोली जोशीमठ थै बचौण राष्ट्रीय मिशन होंण चयेंदू.

जोशीमठ मामला मा कांग्रेस न बणै हाई पावर कमेटी: उत्तराखंड कु ऐतिहासिक शहर जोशीमठ खतरा मा च. यख ज्यादातर मकानूं मा दरारा (Cracks in houses due to landslide in Joshimath) औंणी छन. यख हर रोज हालात बिगड़ना छन. जोशीमठ का हालातूं पर नजर रखणौ उत्तराखंड कांग्रेस न हाई पावर कमेटी (Congress formed high power committee for Joshimath) कु गठन करी. ई कमेटी मा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, भुवन कापड़ी जन बड़ा नेता शामिल छन.

जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

व्हीलचेयर क्रिकेट टीम न जीती कलिंगा ट्रॉफी: उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम (Uttarakhand wheelchair cricket team) न उड़ीसा मा कमाल करेली. उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम न सीमित संसाधनू का बाद भी कलिंगा ट्रॉफी (Kalinga Trophy) जीती प्रदेश कु मान बढ़ै. उत्तराखंडै टीम न या ट्रॉफी दिल्ली जैसी मजबूत टीम थै हरै की जीती. फाइनल मैच मा मनोज कुमार थै मैच ऑफ द मैच (Manoj Kumar Match of the Match) दिये गी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.