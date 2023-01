जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

गंगा मा विसर्जित ह्वन पीएम मोदी की मां की अस्थि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मा हीराबेन की अस्थि आज हरिद्वार पौंछिन. पीएम मोदी का भै पंकज मोदी हीराबेनै अस्थि लेकी हरिद्वार पौंछिन. हरिद्वार पौंछि कंपज मोदी न हरिद्वार गंगा घाट पर पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना करी मां की अस्थि गंगा मा विसर्जित करीन. बथै द्या पिछला साल 30 दिसंबरौ पीएम मोदी कु मां कु निधन ह्वे गी छौ. पीएम मोदी की मां हीराबेन कु 100 साल मा निधन ह्ववे. अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था.

जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर पौंछिन सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर पौंछिन. जोशीमठ पौंछि सीएम धामी न हालातूं कु जायजा लिनी. ये दौरान सीएम धामी न प्रभावितों से मुलाकात करी बातचीत करी. सीएम धामी न बोली प्रभावितूं थै सुरक्षित स्थान पर पौंछौण ऊंकी पैली प्रथामिकता च. यां का बाद सीएम धामी न जोशीमठ भूस्खलन मामला थै लेकी आईटीबीपी परिसर मा प्रशासन का अधिकारियूं और जनप्रतिनिधियूं दगड़ि उच्च स्तरीय बैठक भी करी.

जोशीमठ मामला मा कांग्रेस न बणै हाई पावर कमेटी: उत्तराखंड कु ऐतिहासिक शहर जोशीमठ खतरा मा च. यख ज्यादातर मकानूं मा दरारा (Cracks in houses due to landslide in Joshimath) औंणी छन. यख हर रोज हालात बिगड़ना छन. जोशीमठ का हालातूं पर नजर रखणौ उत्तराखंड कांग्रेस न हाई पावर कमेटी (Congress formed high power committee for Joshimath) कु गठन करी. ई कमेटी मा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, भुवन कापड़ी जन बड़ा नेता शामिल छन.

सुप्रीम कोर्ट पौंछि जोशीमठ भू-धंसाव मामला: जोशीमठ भू-धंसाव कु मामला अब सुप्रीम कोर्ट पौंछ गी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज न ये मामला मा सुप्रीम कोर्ट मा पीआईएल दाखिल करी. पीआईएल मा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद न जोशीमठ मा भू-धंसाव पर चिंता जाहिर करी. ऊंन बोली जोशीमठ ज्योतिर्मठ भी यां की चपेट मा औंणू च. ऊंन प्रदेश सरकार से भू-धंसाव से प्रभावित परिवारुं थै त्वरित राहत पौंछैणै और पुनर्वासै समुचित व्यवस्था कन्नै मांग करी.

प्रेस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह मा सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज उत्तरांचल प्रेस क्लब (CM Dhami in Uttaranchal Press Club) की ओर से आयोजित शपथ ग्रहण समारोह (Uttaranchal Press Club swearing in ceremony) मा पौंछिन. यख सीएम धामी न नवगठित कार्यकारिणी का पदाधिकारियूं थै शपथ दिलै. ये दौरान मुख्यमंत्री न नई कार्यकारिणी का पदाधिकारियूं थै शुभकामनना दिनीन. दगड़ा मा ही ये मौका पर सीएम धामी पत्रकारुं का हितूं थै कई घोषणा भी करीन.

बर्खास्त कर्मचारियूं थै मिली करन माहरा कु साथ: विधानसभा बटी बर्खास्त कर्मियूं का समर्थन (Dharna of sacked employees from Vidhansabha) मा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा (Congress State President Karan Mahara) ऐ गीन. आज करन माहरा बर्खास्त कर्मचारियूं का धरनास्थल पर पौंछिन. जख करन माहरा न सरकार से जांचै गठित कोटिया समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक (Demand to make report of Kotia committee public) कन्नै मांग करी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.