जल्द उत्तराखंड दौरा पर आला पीएम मोदी और राहुल गांधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi Uttarakhand visit ) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर ऐ सकदन. बथये जांणू च की पीएम मोदी लोहाघाट स्थित अद्वैत मायावती आश्रम(PM Modi will visit Advait Mayawati Ashram) कु दौरा करला. दगड़ा मा ही राहुल गांधी भी नैनीताल का हैड़ाखान आश्रम(Rahul Gandhi visit Haidakhan Ashram) पौंछला. यू द्वी नेता यू आश्रमूं मा ध्यान लगाला. हालांकि, अभी तक द्वी नेताऊं का दौरा थै लेकी क्वी भी आधिकारिक जानकारी नी च.

जोशीमठभू धंसाव मामला मा हाईलेवल मीटिंग: जोशीमठभू धंसाव मामला थै लेकी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चस्तरीय बैठक करी. ई बैठक मा जोशीमठ आपदा प्रभावितू परिवारुं का पुनर्वास और जोशीमठ का पुनरोद्धार कार्ययोजना विस्तार से चर्चा करे गी. बैठक का बाद सीएम धामी न बथै वु शनिवारौ जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर जाला. जख वु आपदा प्रभावितूं से मुलाकात करी हालातूं कु जायजा ल्याला.

बोर्ड परिक्षाऊं की डेट घोषित: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद न शुक्रवारौ ये साल होंण वाली बोर्डे डेट शीट जारी करी. ये साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएटैपरीक्षा16 मार्च बटी शुरू होली. बोर्डै परीक्षा छह अप्रैल तक चलली. हाईस्कूल और इंटरमीडिएटै प्रयोगात्मक परीक्षा1 फरवरी बटी 28 फरवरी का बीच होली. बैठक मा परिषद का सभापति आरके कुंवर, सचिव नीता तिवारी, प्रभारी अपर निदेशक अंबा दत्त बलोदी और परीक्षा समिति का सदस्य मौजूद रैन.

हरिद्वार मा उमड़ी श्रद्धालुऊं कु सैलाब: आज सालै पैली पूर्णिमा (first full moon of the year)च. ये खास मौका पर बड़ी संख्या मा श्रद्धालु हरिद्वार (Devotees reached Haridwar for full moon bath) पौंछिन. पूर्णिमा का मौके पर हरिद्वार मा स्नान (Importance of full moon bath in Haridwar) कु बड़ू महत्व च. ज्या का कारण आज सुबेर बटी ही हरकी पैड़ी पर लोखूं न आस्था की डुबकी (Full moon bath at Harki Paidi) लगै.

बनबसा थाणा देश का टॉप थ्री थाणौ मा शुमार: चंपावत जिला का बनबसा थाना का नौ बड़ी उपलब्धि दर्ज ह्वे गी. बनबसा थाना देश का टॉप थ्री थानों (top three police station) मा शुमार ह्ववे गी. ज्या का बाद पुलिस विभाग मा खुशी की लहर च. प्रदेश का अन्य थानों थै बनबसा थाणौ की मिसाल दिये जांणी च. चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा (Champawat SP Devendra Pincha) और थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाण कुमाऊं रेंज हल्द्वानी पौंछिन. जख आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे न एसपी चंपावत और एसओ बनबसा थै बुके देकी सम्मानित करी.

अरुण कुकसाल थै राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार: श्रीनगर गढ़वाल का रौण वाला साहित्यकार अरुण कुकसाल (writer arun kuksal ) थै ये साल कु राहुल सांकृत्यायन अकादमिक पुरस्कार (Rahul Sankrityayan Award to Arun Kuksal) दिये जालू. पर्यटन मंत्रालय न पत्र भेजी या जानकारी दिनी. अरुण कुकसाल थै यू पुरस्कार चले साथ पहाड़ यात्रा वृतांत थै दिये जांणू च. अरुण कुकसालै ईं उपलब्धि से श्रीनगर सहित पौड़ी जनपद मा भी खुशी कु माहौल च. ऊंका परिजन भी ई खबर से खुश छन.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.