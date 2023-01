देहरादून बटी मुंबई एयरलिफ्ट करे गीन ऋषभ पंत: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत थै मुंबई शिफ्ट करे गी. ऋषभ पंतौ इलाज अब मुंबई का कोकिलाबेन अस्पताल मा होलू. जाना माना स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन दिनशॉ पारदीवाला ऋषभ पंतौ इलाज करला. अभी तक ऋषभ पंत देहरादून का मैक्स अस्पताल में भर्ती छा, 6 दिन तक देहरादून का अस्पताल मा भर्ती रौंणा बाद आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट बटी ऋषभ पंत थै एयरलिफ्ट करे गी.

देहरादून मा 22वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव: देहरादून मा आज बटी 22वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 कु आगाज (State level youth festival inaugurated in Dehradun) ह्वे गी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (State level youth festival) और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य न दीप प्रज्ज्वलित करी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कु शुभारंभ करी. यां का बाद सीएम धामी न खेल मंत्री दगड़ि परिसर मा लग्यां विभिन्न स्टाल्स कु भी अवलोकन करी. ये महोत्सव मा 13 जनपदूं की टीम प्रतिभाग कन्नी छन. यू महोत्सव 4 से 6 जनवरी तक चललू.

त्रिवेंद्र सिंह रावत छै सुप्रीम कोर्ट बटी रावत: उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थै सुप्रीम कोर्ट बटी बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट न उत्तराखंड हाईकोर्ट का वै फैसले पर रोक लगयेली ज्यां मा कोर्ट न पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिनी छा. दरअसल, खानपुर विधायक उमेश कुमार न पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगैन छा, यू आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत का झारखंड मा बीजेपी प्रदेश प्रभारी का तौर पर लगी छा, ज्या मा झारखंड गो सेवा आयोग का पद पर नियुक्त मामला मा रिश्वत लैणै बात बोले गी छै.

उपवास पर बैठिन हरीश रावत: हल्द्वानी गफूर बस्ती मा रेलवे जमीन अतिक्रमण (Encroachment from railway land in Gafoor Basti) कु मामला सुप्रीम कोर्ट पौंछ गी. वखी, ये मामला थै लेकी आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत न आज अपणा आवास पर उपवास (Symbolic fast of Harish Rawat) रखी. उपवास पर बैठ्या हरीश रावत ने बोली ऊंथै उम्मीद च की मुख्यमंत्री गार्जियन होंण का नाता हल्द्वानी का निवासियूं की भावनाऊं थै समझला. ऊंन बोली अगर ईं ठंड मा लोखूं का घौर तोडे जाला त यू लोग कख जाला.

अतिक्रमण हटौण का खिलाफ याचिक पर भोल सुणवै: हल्द्वानी मा अतिक्रमण हटौण का खिलाफ याचिका पर भोल सुप्रीम कोर्ट मा सुणै होली. उत्तराखंड उच्च न्यायालय न 20 दिसंबरौ शहर का बनभूलपुरा क्षेत्र मा 29 एकड़ रेलवे भूमि बटी अतिक्रमण हटौणौ आदेश दिनी. दगड़ा मा ही अतिक्रमणकारियूं थै जमीन खाली कन्नौ हाईकोर्ट न एक सप्ताह कु अग्रिम नोटिस भी दिनी छौ, ज्या का बाद अतिक्रमण हटौणौ यू मामला सुप्रीम कोर्ट पौंछि.

रुद्रप्रयाग मा राकेश आर्य कु अंतिम संस्कार: उत्तराखंड का लाल राकेश आर्य थै रुद्रप्रयाग मा अंतिम विदाई दिये गी. सैन्य सम्मान से अलकनंदा-मंदाकिनी संगम तट पर राकेश आर्य कु अंतिम संस्कार करे गी. ये दौरान घाट पर मौजूद लोखूं न नम आंखों से राकेश आर्य थै श्रद्धांजलि दिन. बथै द्या राकेश आर्य रुद्रप्रयाग जिला का गंधारी गौ का रौंण वाला छा. वु लेह मा तैनात छा. 32 वर्षीय राकेश आर्य की 31 दिसंबरौ अचानक तबीयत खराब ह्वे, ज्या का बाद ऊंन दम तोड़ी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जनगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.