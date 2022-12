पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

नारसन बॉर्डर पर क्रिकटर ऋषभ पंत कु एक्सीडेंट: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत (Indian cricketer Rishabh Pant) कु आज नारसन बॉर्डर का समणि एक्सीडेंट (Rishabh Pants accident) ह्वे गी. ये हादसा मा ऋषभ पंत का खुट्टा, पीठ और मुंड मा कई चोट ऐन. हादसा का बाद ऋषभ पंत थै देहरादून का मैक्स अस्पताल (Rishabh Pant admitted in Max Hospital) मा भर्ती करये गी . जख ऊंकी हालत स्थिर बणी च. हादसा का बाद सीएम धामी न ऋषभ पंत का परिजनू से बात करी. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी ऋषभ पंत से मिन्नौ मैक्स अस्पताल पौंछिन.

पीएम मोदी न ऋषभ पंत थै करी प्रार्थना: ऋषभ पंतै (Rishabh Pant) हालत खतरा से भैर बथये जांणू च. पंतै मर्सिडीज रुड़की मा आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त ह्वे गी. ऋषभ पंतै देहरादून का मैक्स अस्पताल मा इलाज चन्नू च. हादसे मा ऋषभ पंतै कार बुरी तरह तहस-नहस ह्ववे गी. ये दर्दनाक हादसा का बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) न ऋषभ पंत का जल्द स्वस्थ होणै कामना करी. दगड़ा मी ही सचिन तेंदुलकर और दूसरा खिलाड़ियूं न ऋषभ पंतै कार दुर्घटना थै लेकी दुख जाहिर करी.

तीन भर्ती परीक्षा दोबारा करालू UKSSSC: UKSSSC पेपर लीक मामला मा आयोग न अहम फैसला लियेली. सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा थै आयोग न क्लीनचिट दियेली. जबकि,स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा और सचिवालय रक्षक मा गड़बड़ी का कारण यूं परीक्षाऊं थै दोबरा करये जाणौ फैसला करे गी, जबकि कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर उपनिरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक, वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी दूरसंचार भर्ती पर निर्णय लेणौ भविष्य मा विधिक राय लिये जाली.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

नया साल का जश्न थै तैयार नैनीताल: थर्टी फर्स्ट और न्यू ईयर का जश्न थै लेकी नैनीताल पूरी तरह से तैयार (New Year Celebration in Nainital) ह्वे गी. नैनीताल का करीब 90 फीसदी होटल बुक ह्वे गीन. नैनीताल शहर थै खूबसूरत लाइटों से सजये गी. नैनीताल मा लगातार पर्यटकूं की आवाजाही जारी च. नए साल का जश्न थै पुलिस और प्रशासन न भी तैयारी पूरी करेन. यां का अलावा नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर थै भी ट्रैफिक प्लान जारी करे गी.

प्रदेशभर मा खुलेला 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक: सड़क दुर्घटनाऊं मा घायलूं और अन्य गंभीर बीमारियूं से ग्रसित मरीजूं का बेहतर इलाज थै प्रदेश भर मा 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जाला. यां का पैला चरण मा सात जिलों मा क्रिटिकल केयर ब्लाक बणौणै डीपीआर भी तैयार ह्ववे गी. यूं जिलों मा चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल छन. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत न सबी अधिकारियूं थै क्रिटिकल केयर ब्लाक का काम मा तेजी लौणा निर्देश दिनीन.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.