अपणुं उत्तराखंडः

पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

नैनीताल HC मा बिना मास्क नो एंट्री: कोरोना संक्रमणै बढ़दी आशंका का बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट न बड़ू फैसला लिनी. हाईकोर्ट मा सभी अधिकारियूं, कर्मचारियूं, वकीलूं और पक्षकारुं थै मास्क अनिवार्य करे गी. मास्क का बिना कै थै भी हाईकोर्ट मा एंट्री न दिये जाली. यां कु थै लेकी हाईकोर्ट न अधिसूचना भी जारी करेली. फिलहाल प्रदेश मा कोराना का क्वी मामला नी च. स्वास्थ्य विभाग ये मामला थै लेकी अलर्ट मोड पर च.

खांसी-जुकाम का मरीजूं कु होलू RT-PCR टेस्ट: कोरोना का नया वेरिएंट (new variant of corona) का मामलौ थै देखी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (Uttarakhand health department alert) ह्वे गी. यां कु थै लेकी स्वास्थ्य विभाग न टेस्टिंग (Alert regarding corona testing) थै लेकी निर्देश जारी करेन. स्वास्थ्य विभागन उत्तराखंड मा सर्दी जुकाम का मरीजूं थै कोविड टेस्ट (covid test for cold) करौणा निर्देश दिनीन. दगड़ा मा ही प्रदेश मा नया वैक्सीनेशन सेशन शुरू कन्ना निर्देश भी दिये गीन.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल शुरू ह्वे गी. सीएम धामी न मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ करी. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. कार्निवाल मा डे एंड नाइट कार्यक्रम आयोजित किये जाला. विंटर लाइन कार्निवाल मा 28 दिसंबर बटी 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कु आयोजन होलू.

वीर बाल दिवस पर रुद्रपुर पौंछिन सीएम धामी: वीर बाल दिवस का मौका पर आज ऊधमसिंहनगर मा कार्यक्रम कु आयोजन करे गी. कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी. ये दौरान सीएम धामी न बोली यू दिवस हमारी नई पीढ़ी थै साहिबजादों का साहस, शौर्य और उनके पराक्रम का बारा मा अवगत करौंदू.

गांधी पार्क मा हरीश रावत न शुरू करी धरना: अंकिता हत्याकांड(Ankita Bhandari Murder Case ) मामला थै लेकी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत(Former Chief Minister Harish Rawat) एक बार फिर से आक्रामक मोड मा ए गीन. ई कड़ी मा आज हरीश रावत देहरादून का गांधी पार्क पौंछिन. गांधी पार्क मा हरीश रावत न अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला थै लेकी धरना प्रदर्शन(Harish Rawat protest regarding Ankita murder case) शुरू करी. ये दौरान हरीश रावत न अंकिता हत्याकांड मामला मा वीआईपी का नौ का खुलासा कन्नै मांग करी.

29 दिसम्बर बटी राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ: प्रदेश मा आगामी 29 दिसम्बरौ राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ(Organization of State Level Sports Mahakumbh) कु आयोजन किये जालू. राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ कु आयोजन रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज मा होलू. राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ मा 13 जनपदू की टीम हस्सा ल्याली. खेल महाकुंभ मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(CM Dhami in State Level Sports Mahakumbh) बतौर मुख्य अतिथि शामिल होला.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.