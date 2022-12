अपणुं उत्तराखंड

पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

खांसी-जुकाम का मरीजूं कु होलू RT-PCR टेस्ट: कोरोना का नया वेरिएंट (new variant of corona) का मामलौ थै देखी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (Uttarakhand health department alert) ह्वे गी. यां कु थै लेकी स्वास्थ्य विभाग न टेस्टिंग (Alert regarding corona testing) थै लेकी निर्देश जारी करेन. स्वास्थ्य विभागन उत्तराखंड मा सर्दी जुकाम का मरीजूं थै कोविड टेस्ट (covid test for cold) करौणा निर्देश दिनीन. दगड़ा मा ही प्रदेश मा नया वैक्सीनेशन सेशन शुरू कन्ना निर्देश भी दिये गीन.

तीन और मेडिकल कॉलेजूं मा जीनोम सीक्वेंसिंग: राजकीय मेडिकल कॉलेज दून का बाद प्रदेश सरकार जल्द ही तीन और मेडिकल कॉलेजूं मा कोविड संक्रमित सैंपलूं की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करली. यां कु थै नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) दिल्ली बटी पंजीकरणै अनुमति मंगे गी. यां का अलावा राज्य सरकार न बूस्टर डोज लगौणौ केंद्र सरकार बटी से तीन लाख कोविड वैक्सीन मांग भी करी.

CM धामी न अधिकारियूं थै करी सम्मानित: आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (Birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee)च. ये मौका थै सुशासन दिवस का रूप मा मनये जांदू. सुशासन दिवस का मौका पर सीएम धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) न अधिकारियूं और कर्मचारियूं थै उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित करी. सीएम धामी न पुरस्कार प्राप्त कन्न वाला अधिकारियूं और कर्मचारियूं थै शुभकामनना दिनीन.

राज्य सरकार पर हमलावर गणेश गोदियाल: कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Congress former state president Ganesh Godiyal) न राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगैन. गणेश गोदियाल न लखवाड़ व्यासी परियोजना थै लेकी सवाल (Corruption in Lakhwar Hydroelectric Project) खड़ा करीन. गणेश गोदियाल न एक ही कंपनी थै सिंगल बिड और ऊंचा दामूं पर टेंडर देणौ विरोध जतै. गणेश गोदियाल न मामला मा 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार कु आरोप लगैन.

हरिद्वार पौंछि रेसलर बबीता फोगाट: हरिद्वार मा जाट महासभा न वार्षिक सम्मेलन (Program of Jat Mahasabha in Haridwar) कु आयोजन करी. जाट महासभा का वार्षिक सम्मेलन मा रेसलर बबीता फोगाट न शिरकत करी. कार्यक्रम मा बबीता फोगाट (Babita Phogat reached Haridwar) थै सम्मानित करे गी. ये दौरान मा रेसलर बबीता फोगाट न लोखूं थै संबोधित भी करी.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.