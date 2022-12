अपणुं उत्तराखंड

पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

दीक्षांत समारोह मा शामिल ह्वन राजनाथ सिंह: केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरा पर रैन. राजनाथ सिंह स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जौलीग्रांट पौंछिन. जख सीएम धामी का दगड़ा ही उत्तराखंड सरकार का तमाम मंत्रियूं न उंकु स्वागत करी. यां का बाद राजनाथ सिंह विवि का 5वा दीक्षांत समारोह मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी. ये दौरान कार्यक्रम मा सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी मौजूद रैन.

रुद्रपुर मा केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट आज रुद्रपुर (Ajay Bhatt reached Rudrapur) पौंछिन. यख अजय भट्ट न रुद्रपुर नगर निगम द्वारा रिंग रोड बण्यां चार साहिबजादे चौक (Ajay Bhatt inaugurated Sahibzade Chowk) कु उद्घाटन करी. ये दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट न लोखूं थै भी संबोधित करी. अजय भट्ट न बोली जल्द ही काठगोदाम बटी अमृतसर थऐ ट्रेनौ संचालन किये जालू. कार्यक्रम मा नगर निगम मेयर रामपाल सिंह और रुद्रपुर विधायक भी मौजूद रैन.

तीन और मेडिकल कॉलेजूं मा जीनोम सीक्वेंसिंग: राजकीय मेडिकल कॉलेज दून का बाद प्रदेश सरकार जल्द ही तीन और मेडिकल कॉलेजूं मा कोविड संक्रमित सैंपलूं की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करली. यां कु थै नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) दिल्ली बटी पंजीकरणै अनुमति मंगे गी. यां का अलावा राज्य सरकार न बूस्टर डोज लगौणौ केंद्र सरकार बटी से तीन लाख कोविड वैक्सीन मांग भी करी.

आठ भर्तियूं का भविष्य की रिपोर्ट तैयार: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगै आठ भर्तियूं का भविष्य की रिपोर्ट तैयार ह्वे गी. विशेषज्ञ समिति का सदस्यूं न आयोग का अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया थै अपणी रिपोर्ट सौंपी.पेपरलीक मामला का बाद आयोग का अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया न बची आठ भर्तियूं का भविष्य थै लेकी पूर्व आईएएस एसएस रावतै अध्यक्षता मा विशेषज्ञ समिति कु गठन करी छौ. वखी, आज वीपीडीओ भर्ती परीक्षा घोटाले मामले मा UKSSSC का पूर्व अध्यक्ष, सचिव व परीक्षा नियंत्रक का खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी करे जाली.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.