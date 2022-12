पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

सचिवालय मा बूस्टर डोज कैंपै शुरूआत: देश मा कोरोना का बढ़दा खतरा की संभावना थै देखी उत्तराखंड सरकार न भी एहतियातन एडवाइजरी जारी करेली. ई कड़ी मा बूस्टर डोज लगौणा का काम मा भी तेजी दिखेणी च. आज बटी देहरादून सचिवालय मा भी बूस्टर डोज कैंपै शुरुआत ह्वे गी. आज तमाम सचिवालय कर्मी और मीडिया कर्मियूं न बूस्टर डोज लगवै. सरकार न प्रदेश का सभी सीएमओ और जिलाधिकारियूं थै गाइडलाइन जारी करी वैक्सीनेशन पर जोर (Vaccination in Uttarakhand) देणै बात बोली.

अपणुं उत्तराखंड

राज्य थै मिलीन 604 नया CHO: उत्तराखंड मा स्वास्थ्य सेवाऊं(Health Services in Uttarakhand) थै बेहतर कन्ना प्रयास मा राज्य सरकार लगातार काम कन्नी च. ई कड़ी मा आज प्रदेश भर मा स्वास्थ्य विभाग मा सीएचओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर 604 नियुक्ति(604 new CHOs found in Uttarakhand ) करे गीन. स्वास्थ्य विभाग का यू नया CHO थै सीएम धामी न नियुक्ति पत्र बटिन. ये दौरान सीएम धामी न बोली प्रदेश सरकार अगला साल मार्च तक स्वास्थ्य विभाग मा 10 हजार और नियुक्ति देणै तैयारी कन्नी च.

देहरादून मा सहकारिता विभागै अहम बैठक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मा आज सहकारिता विभागै बैठक ह्वे, ज्या मा कई बिंदुओं पर निर्णय लिये गीन. बैठक मा मुख्य रूप से समितियूं का 100 फीसदी कंप्यूटराइजेशन का कार्य पर चर्चा ह्वे, जू पूरु ह्वे गी. लिहाजा, यां का उद्घाटन थै लेकी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से टैम मंगे जांणू च. यां का अलावा बैठक मा सेब और कीवी का उत्पादन थै मिशन मोड मा चलौण पर चर्चा करे गी. दगड़ा मा ही राज्य मा 50 हजार पॉलीहाउस बणौण पर भी बात ह्वे.

भीम आर्मी कार्यकर्ताऊं न करी कोतवाली कु घेराव: भीम आर्मी कार्यकर्ताऊं न आज रुड़की सिविल लाइन कोतवाली (Bhim Army worker at Civil Line Kotwali) कु घेराव करी. ये दौरान भीम आर्मी का कार्यकर्ताऊं न बोली पुलिस दबाव मा ऊं पर झूठे मुकदमा दर्ज कन्नी च. भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह (Bhim Army State President Mehak Singh) न मुकदमा वापस न होण पर बड़ा आंदोलनै चेतावनी दिनी. बथै द्या गुरुवारौ भाजपा नेता दगड़ि मारपीट मामला मा पुलिस न भीम आर्मी का द्वी नामजद नेता किरत सिंह और प्रवीण नौटियाल समेत 30 से 40 अज्ञात लोखूं का खिलाफ मुकदमा दर्ज कर्यूं च.

एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर थै मिली डीआईजी: एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर (SSB CTC Center Srinagar) थै अपणु तीसरुं डीआईजी मिल गी. डीआइजी सृष्टिराज गुप्ता का स्थानांतरण का बाद आज परीक्षित बेहरा न कार्यभार ग्रहण करी. परीक्षित बेहरा मूल रूप से उड़ीसा का रौंण वाला छन. परीक्षित बेहरा थै नक्सल बेटल मा महारत हासिल च. यां से पैली डीआईजी परीक्षित बेहरा सेक्टर हेड क्वाटर जलपाईगुड़ी मा पोस्टेड छा.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.