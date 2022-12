पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

कोरोना थै लेकी हाईलेवल मीटिंग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न स्वास्थ्य विभाग दगड़ि कोरोना थै लेकी बैठक करी. ई बैठक मा कोरोना की रोकथाम थै लेकी चर्चा करे गी. ये दौरान सीएम धामी न बोली कोविड पर प्रभावी नियंत्रणौ राज्य मा बूस्टर डोज अभियान चलये जौ. शुक्रवार बटी बूस्टर डोज लगौणौ राज्य मा कैंप लगये जाला. दगड़ा मा ही सीएम धामी न सबी जनपदूं मा कंट्रोल रूम सक्रिय कन्ना निर्देश दिनी. मुख्यमंत्री न बोली कोविड का जु भी नया मामला आला,ऊंकी जीनोम सिक्वेंसिंग करये जाली.

अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज मा भी जीनोम सीक्वेंसिंग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न भी कोरोना संक्रमणै रोकथाम थै लेकी बैठक करी. ई बैठक मा स्वास्थ्य महानिदेशक न बथै अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज मा भी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किये जाली. ज्या कु थै लेकी तैयारी किये जांणी छन. जीनोम सीक्वेंसिंग थै लेकी उत्तराखंड(Genome Sequencing in Uttarakhand) का सभी जनपद मा तैनात स्वास्थ्य अधिकारियूं थै सख्त निर्देश जारी करीन. स्वास्थ्य महानिदेशक न बथै हर दिन राज्य मा जीनोम सीक्वेंस का 5 से 10 फीसदी सैंपल लिये जांणा छन.

सीएम धामी न करी पुलिस सप्ताह कु शुभारंभ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पुलिस मुख्यालय पौंछिन. यख सीएम धामी न पुलिस सप्ताह कु शुभारंभ करी. ये दौरान डीजीपी अशोक कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरुगेशन सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रैन. पुलिस सप्ताह कार्यक्रम 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चललू. या मा कई तरह का चिंतन मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाला.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

रुद्रप्रयागै बेटी प्रीति न फतह करी माउंट किलिमंजारो: रुद्रप्रयागै बेटी प्रीति नेगी (Rudraprayag daughter Preeti Negi) न वर्ल्ड रिकॉर्ड (Rudraprayag Preeti Negi made world record) बणै. प्रीति नेगी न अफ्रीका महाद्वीपै सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा (Tricolor on Mount Kilimanjaro) लहरै. प्रीति न अफ्रीका महाद्वीपै सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो (Preeti hoisted the tricolor on Mount Kilimanjaro) थै साइकिल से 3 दिन मा ही फतह करेली. यां से पैली पाकिस्तानै समर खान न 4 दिन मा यू समिट पूरु करी छौ.

Uttarakhand Board Exam 2023 परीक्षा : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाऊं थै लेकी बोर्डे बैठक (Meeting regarding 2023 board exams) ह्वे. बैठकै अध्यक्षता परिषद निदेशक आरके कुंवर (Council Director RK Kunwar) न करी. ईं बैठक मा प्रदेश भर का मुख्य शिक्षा अधिकारियूं न प्रतिभाग करी. ये दौरान आरके कुंवर न बथै साल 2023 मा संपन्न होंण वाली बोर्डै प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी मा आयोजित होली, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च व अप्रैल मा होली.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.