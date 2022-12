पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

शहीदूं थै सीएम धामी न दिनी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न आज विजय दिवस का मौका पर कार्यक्रम मा शिरकत करी. ये दौरान सीएम धामी न शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदूं थै श्रद्धांजलि दिनी. सीएम धामी न भूतपूर्व सैनिकूं, वीरांगनाऊं थै शॉल और स्मृति चिन्ह देकी भी सम्मानित करी. यां का अलावा सीएम धामी न उत्तराखंड मा शहीद द्वार निर्माण कार्य अब सैनिक कल्याण विभाग का माध्यम से करौणै घोषणा भी करी. यां से पैली संस्कृति विभाग का माध्यम से निमार्ण कार्य होंदा छा.

अपणुं उत्तराखंड

एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कांफ्रेंस कु शुभारंभ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न आज एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कांफ्रेंस कु शुभारंभ (Inauguration of Administrative Officers Conference) करी. ये दौरान सीएम धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) न अधिकारियूं थै जरूरी दिशा निर्देश दिनीन. सीएम धामी न बोली सुशासन दिवस पर सभी आईएएस अधिकारी ग्राम चौपालूं मा प्रतिभाग करला. दगड़ा मा ही सीएम धामी न फाइल लंबित होंण पर जिम्मेदारी तय कन्नै बात भी बोली.

अंकिता हत्याकांड मा चार्जशीट तैयार: अंकिता भंडारी हत्याकांड का तीनूं आरोपियूं का खिलाफ एसआईटी न चार्जशीट तैयार करेली. अंकिता भंडारी हत्याकांड मा एसआईटी न 300 पन्नों की चार्जशीट तैयार करी. ई चार्जशीट मा आरोप्यूं का खिलाफ 302, 201 और 120B जन गम्भीर धारा लगये गीन. अब एसआईटी ये मामला मा 17 से 20 दिसम्बर तक कभी भी चार्जशीट कोर्ट मा दाखिल कर सकदी.

तकनीकी विवि का रजिस्ट्रार कार्यालय मा आग: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार कार्यालय मा आज सुबेर आग लग गी. आग लगणा बाद यख हड़कंप मच गी. आग से रजिस्ट्रार कार्यालय मा रख्यूं सामान पूरी तरह जली राख ह्वे गी. कई किमती दस्तावेज स्वाहा होंण से विवि का समणि अब बड़ी मुसीबत खड़ी ह्वे गी. मौके पर पौंछि पुलिसै टीम मोर्चा संभाली, ज्या का बाद स्थिति पर काबू पये गी. अभी फिलहाल आग लगणा कारणूं कु पता नी चल साकी.

रुड़की मा सट्टेबाजूं पर पुलिसै बड़ी कार्रवाई: सट्टेबाजूं पर रुड़की पुलिस न बड़ी कार्रवाई करी. पुलिस न एक होटल मा छापेमारी करी 23 लोखूं थै गिरफ्तार करी. जबकि मौका से 12 लाख से अधिकै नकदी भी बरामद करे गी. होटल मालिक पर भी कार्रवाई करे जांणी च. फिलहाल पुलिस सभी आरोप्यूं थै अफु दगड़ि लै गी. एसपी देहात एसके सिंह न बथै सट्टेबाजूं का खिलाफ अभियान लगातार जारी रालू.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

गत्ता का बंद डब्बों मा मिललू बदरीनाथ कु प्रसाद: औंण वाला समय मा बदरीनाथ धाम मा वैष्णो देवी मंदिरै तर्ज पर काम होलू. बदरीनाथ धाम मा भी औंण वाला समय मा गत्ता का बंद डब्बों मा मंदिर कु प्रसाद वितरित किये जालू. दगड़ा मा ही बदरीनाथ धाम मा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादूं पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रालू. नगर पंचायत बदरीनाथै ऑनलाइन बैठक मा यू निर्णय लिये गी. नगर पंचायतै प्रभारी अधिकारी/एसडीएम कुमकुम जोशी की अध्यक्षता मा या बैठक आयोजित ह्वे, ज्या मा यां का अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.