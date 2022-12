पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

बाल गुरुकुलम का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मा सीएम: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज रुड़की पौंछिन. रुड़की मा सीएम धामी न बाल गुरुकुलम का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम कु उद्घाटन करी. ये दौरान सीएम धामी न बोली संत हमेशा समाज का उत्थान थै काम करदन. यां कु उदाहरण स्वामी यतींद्रानंद गिरि कु स्कूल च. सीएम धामी न बोली अबरी जी 20 की जिम्मेदारी हमरा देश थै मिली च, ऊंन बोली प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व मा भारत थै नई पहचान मिन्नी च.

भराड़ीसैंण बटी पदयात्रा निकलला हरीश रावत: उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर स्थाई राजधानी का मुद्दा पर मुखर ह्वे गीन. यां कु थै ही हरीश रावत एक बार फिर से पदयात्रा निकलला. हरीश रावतै पदयात्रा जनवरी मा शुरू होली. या पदयात्रा भराड़ीसैंण बटी निकले जाली. हरीश रावत न बथै या पदयात्रा भराड़ीसैंण बटी शुरू ह्वे की भिकियासैंण तक जाली. ऊंन बोली या पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा कु ही एक हिस्सा होली.

खराब सड़क देख भड़किन कैबिनेट मंत्री सतपाल: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग जिले का तीन दिवसीय दौरा (Satpal Maharaj on Rudraprayag visit) पर छन. आज रुद्रप्रयाग पौंछि सबसे पैली सतपाल महाराज सिद्धपीठ कालीमठ (Satpal Maharaj reached Kalimath) मंदिर पौंछिन. यख ऊंन मां काली की पूजा-अर्चना करी. यां का बाद सतपाल महाराज न लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ का अभियंताओं थै जमी खरी खोटी सुणै.

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज मा फिर से रैगिंग: हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज (Haldwani Government Medical College) मा एक बार फिर रैगिंग कु मामला (Ragging in Haldwani Government Medical College) समणि ऐ. कॉलेजै एंटी रैगिंग कमेटी न मामले मा 44 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई (Action against 44 students in ragging case) करी. या मा कॉलेज प्रशासन न एक छात्र पर 50 हजार कु जुर्मानु लगै, दगड़ा मा ही वै थै हॉस्टल बटै निकलनै (Action against 44 students in ragging case) कार्रवाई भी करी.

12 दिसंबरौ बंद रालू सुरकंडा देवी रोपवे: प्रसिद्ध सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मा रोपवे कु संचालन 12 दिसंबरौ बंद रालू. रोपवे का मरम्मत कार्य और मासिक चेकिंग का कारण यू निर्णय लिये गी. मंगलवार सुबेर 8 बजी बटी रोपवे कु संचालन फिर से शुरू कर दिये जालू. सुरकंडा देवी रोपवे प्लांट मैनेजर निजामुद्दीन सैफी न या जानकारी दिनी.रोपवे कु संचालन बंद होंण से श्रद्धालुऊं थै पैदल ही सुरकंडा देवी मंदिर पौंछण पड़लू.

नया साल का जश्न थै लेकी कॉर्बेट पार्क मा रेड अलर्ट: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी इलाकों मा गश्त किये जांणी च. कॉर्बेट पार्कै दक्षिणी सीमा पर लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

24 दिसंबरौ विश्वविद्यालयूं मा छात्रसंघ चुनाव: उत्तराखंड का सबी विश्वविद्यालयूं मा आगामी 24 दिसंबरौ छात्रसंघ चुनाव होला. कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलसचिव न चुनाव करौणौ पत्र जारी करेली. कुलसचिव दिनेश चंद्रा न बथै सबी विश्वविद्यालयूं का कुलपतियूं दगड़ी बैठक ह्वे. ज्या का बाद तय करे गी की 24 दिसंबरौ राज्य का सबी विश्वविद्यालयूं मा चुनाव करये जाला.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.