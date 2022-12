पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

अपणुं उत्तराखंड

10 दिसंबरौ आईएमए पासिंग आउट परेड: आज देहरादून का आईएमए मा पासिंग आउट परेड कु आयोजन करे गी. आईएमए पासिंग आउट परेड मा 314 कैडेट्स पास आउट ह्वेन. आईएमए पासिंग आउट परेड का बाद देश थै 314 नया सैन्य ऑफिसर मिलीन. पासिंग आउट परेड मा 11 मित्र देशूं का भी 30 कैडेट्स भी पास आउट ह्वेन. अबरी पासिंग आउट परेड मा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा 51, हरियाणा का 30 जैंटलमैन कैडेट्स पास आउट ह्वेन. उत्तराखंड का भी 29 कैडेट्स पासिंग आउट परेड कु हिस्सा बणिन.

माणा गौं मा 4G सेवा शुरू: भारत का आखिरी और सीमांत गौं माणा मा आज बटी 4G सेवा शुरू (4G service started in Mana village) ह्वे गी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) न माणा गौं मा वर्चुअली जिओ की 4G सेवा कु शुभारंभ (Reliance 4G service launched virtually in Mana ) करी. ये दौरान सीएम धामी न बोली उत्तराखंड चारधाम, हेमकुंड साहिब सहित सुरक्षा की दृष्टि एवं तीर्थयात्रियों और स्थानीय जनता थै 4G सेवा से लाभ मिललू.

बीजेपी मुख्यालय मा संगठनै अहम बैठक: हिमाचल मा मिली करारी हार का बाद उत्तराखंड भाजपा संगठन न अबी बटी आगामी चुनावी तैयारियूं मा जुट गी. ज्या का तहत भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी आज उत्तराखंड पौंछिन. उत्तराखंड पौंछणा बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम न पार्टी का रोडमैप थै लेकी प्रदेश पाधिकारियूं दगड़ि बैठक करी. बैठक मा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश सह-प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेंद्र अजेय भी मौजूद रैन.

पंजाब का भटिंडा मा उत्तराखंड कु जवान शहीद: पंजाब का भटिंडा बटी उत्तराखंड का जवानै शहीद होणौ खबर (Uttarakhand soldier martyred in Bhatinda) च. भटिंडा मा गढ़वाल राइफल मा तैनात जवान सूरज बिष्टै (Jawan Suraj Bisht posted in Garhwal Rifle) कमांडो ट्रेनिंग का दौरान मौत ह्वे गी. सूरज का निधनै खबर का बाद नारायणबगड़ क्षेत्र का दगड़ि उंका गौं कंशोला गौं मा शोकै लहर च. भटिंडा बटी जल्द ही जवान का पार्थिव शरीर थै ऊंका पैतृक गौं लये जालू.

नया साल का जश्न थै लेकी कॉर्बेट पार्क मा रेड अलर्ट: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी इलाकों मा गश्त किये जांणी च. कॉर्बेट पार्कै दक्षिणी सीमा पर लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

24 दिसंबरौ विश्वविद्यालयूं मा छात्रसंघ चुनाव: उत्तराखंड का सबी विश्वविद्यालयूं मा आगामी 24 दिसंबरौ छात्रसंघ चुनाव होला. कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलसचिव न चुनाव करौणौ पत्र जारी करेली. कुलसचिव दिनेश चंद्रा न बथै सबी विश्वविद्यालयूं का कुलपतियूं दगड़ी बैठक ह्वे. ज्या का बाद तय करे गी की 24 दिसंबरौ राज्य का सबी विश्वविद्यालयूं मा चुनाव करये जाला.

देहरादून मा अभिनेता परितोष त्रिपाठी कु ब्यो: 'मामाजी' का नौ से मशहूर अभिनेता परितोष त्रिपाठी उत्तराखंड का दमाद बण गीन. अभिनेता परितोष त्रिपाठी न देहरादून का एक रिसॉर्ट मा पिथौरागढ़ै मीनाक्षी दगड़ि ब्यो करी. अभिनेता परितोष त्रिपाठी का ब्यों मा शामिल होणौ कई सेलिब्रिटी देहरादून पौंछिन. जौं मा अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सांसद रवि किशन, अभिनेता रवि दुबे, केतन सिंह, शान मिश्रा, नाज, गीता कपूर शामिल रैन. यूं सब्यूं की एक झलक पौणौ रिजॉर्ट का भैर भीड़ लगी रै.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.